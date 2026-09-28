Путін має намір змусити Україну до капітуляції: у США назвали крайній термін

Росія цієї зими може різко посилити кампанію дальніх ударів по Україні, розраховуючи досягти серйозного перелому до весни 2027 року. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), які оцінили можливості та обмеження російської стратегії.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За даними ISW, Москва має намір прискорити удари по українській території, поки має у своєму розпорядженні необхідні ресурси. Основний розрахунок робиться на поразку енергетики та іншої критичної інфраструктури, а також здатність російських безпілотників і ракет долати українську систему протиповітряної оборони.

Аналітики зазначають, що особливу роль у російському плані можуть відіграти реактивні безпілотники, які Україні поки що складніше перехоплювати. Додатковою проблемою залишається дефіцит ракет-перехоплювачів американських систем Patriot. Саме вони потрібні для захисту українських міст та інфраструктури від балістичних ракет.

У ISW вважають, що Кремль розраховує на важкий зимовий період для України. Передбачається, що тривалі атаки здатні створити серйозні проблеми з енергетикою, промисловістю та економікою країни.

Однак така стратегія має істотний недолік для самої Росії – висока вартість. Підтримка масштабної кампанії далеких ударів потребує значних запасів ракет, безпілотників та інших ресурсів. Якщо удари будуть продовжуватися надто довго, їхня ціна може перевищити безпосередній ефект.

Крім того, Україна одночасно нарощує інтенсивність атак на російській території, що збільшує навантаження на російську систему протиповітряної оборони та економіку.

За оцінкою ISW Володимир Путін, ймовірно, не розраховує вести нинішню кампанію нескінченно. Російське керівництво може сподіватися, що поєднання військового тиску, руйнування інфраструктури та економічних проблем змусить Київ піти на капітуляцію чи серйозні поступки до весни.

Аналітики також вважають малоймовірним, що Москва погодиться на значні поступки або повноцінні переговори про припинення вогню, допоки Кремль вважає, що його зимова стратегія ще здатна дати результат.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи вдалося Трампу та Сі укласти велику угоду: яке місце відведено Україні.



