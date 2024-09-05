Путин нагло лжет своим гражданам: в какую западню попали его войска в Курской области

Над Глушковским районом Курской области сгущаются тучи, об этом заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Бои в Курской области

По его словам, в попытке безудержного возведения понтонных мостов в Глушковом районе утратил боеспособность 69-й гвардейский Краснознамённый отдельный Могилёвский, ордена Кутузова II степени морской инженерный полк Балтийского флота.

Коваленко подчеркнул, что полк был сформирован в 2014 году путём слияния трёх отдельных батальонов — 37-го гвардейского инженерно-сапёрного, морского инженерного и понтонно-мостового.

Но, говорит военный эксперт, после уничтожения мостов Силами обороны через речку Сейм, в Глушковском районе, именно 69-й ОМИП отвечал за наведение понтонов и спасение от изоляции подразделения 56-го ПДП, но благодаря ударам украинских военных было утрачено более 50% техники данного формирования.

"Теперь вопрос с эвакуацией 56-го ПДП стоит ребром – только вплавь. Если только не подтянут ещё какую-нибудь роту или батальон на утилизацию, — отметил Коваленко и иронично добавил — В Курской области ничего не происходит".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. При этом сама операция проходит успешно, Силы обороны оккупируют российские территории. Впрочем, кремлевский диктатор Владимир Путин все еще пытается скрыть очевидную вещь, впервые территории РФ поддаются оккупации. В частности, он называет боевые действия чем-то непонятным в "приграничье". Диктатор также заявил, что боями в Курской области Украина пытается отвлечь внимание РФ от выполнения целей "СВО", а именно – оккупации Донецкой области.



