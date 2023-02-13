Путин начинает новые наступательные действия – Генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил 13 февраля перед журналистами, где рассказал, что Путин начинает новое наступление на территорию Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Разведка и военные аналитики утверждали, что Россия может пойти в наступление в ближайшие дни. Особенно учитывая, что 24 февраля будет годовщина вторжения РФ в Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на заявления президента России Владимира Путина, он не хочет мира, а начинает наступление войск.

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"Прошел почти год после вторжения, президент Путин не готовится к миру. Он начинает новые наступательные действия", — отмечает Столтенберг.

Генсек НАТО считает, что российский диктатор и дальше хочет захватить Украину.

"Мы видим, что президент Путин и Россия все еще хотят контролировать Украину. Мы видим, как они посылают больше войск, больше оружия, больше возможностей", — говорит Столтенберг.

Йенс Столтенберг отметил, что во время ближайшей встречи, которая состоится на этой неделе в Брюсселе, будет обсужден вопрос о поставках истребителей в Украину.

"Сейчас также продолжается дискуссия по самолетам, и я ожидаю, что это также будет рассмотрено завтра на встрече в Брюсселе", — сказал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Йенс Столтенберг собирается уйти с должности генсека НАТО.

Также "Комментарии" писали о вероятной дате следующего массового ракетного удара по Украине. Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк предположила, что следующий ракетный удар Российской Федерации следует ожидать 24 февраля.