Путин начинает новые наступательные действия – Генсек НАТО

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Slava Kot
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил 13 февраля перед журналистами, где рассказал, что Путин начинает новое наступление на территорию Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников
Разведка и военные аналитики утверждали, что Россия может пойти в наступление в ближайшие дни. Особенно учитывая, что 24 февраля будет годовщина вторжения РФ в Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на заявления президента России Владимира Путина, он не хочет мира, а начинает наступление войск.
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Генсек НАТО считает, что российский диктатор и дальше хочет захватить Украину.
Йенс Столтенберг отметил, что во время ближайшей встречи, которая состоится на этой неделе в Брюсселе, будет обсужден вопрос о поставках истребителей в Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Йенс Столтенберг собирается уйти с должности генсека НАТО.
Также "Комментарии" писали о вероятной дате следующего массового ракетного удара по Украине. Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк предположила, что следующий ракетный удар Российской Федерации следует ожидать 24 февраля.
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