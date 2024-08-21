Путин может забрать свои элитные войска из Донбасса: названо неприятное для Украины условие

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Ткачик Олеся
Российский диктатор Владимир Путин, кажется, не слишком озабочен оккупированными и потерянными территориями Курщины, отметил в эфире "Апостроф TV" военный эксперт Олег Жданов.
Владимир Путин
По его мнению, Путин не планирует снимать войска с восточного фронта, особенно из Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия.
Эксперт также подчеркнул, что для кремлевского диктатора Донбасс является приоритетом, даже если это означает потерю Курщины.
Относительно мобилизации в России, Жданов отметил, что, вероятно, новая волна мобилизации, которую могут объявить 11 сентября, привлечет до 500 тысяч новобранцев. Однако на поле боя эти войска появятся не раньше декабря, а возможно и под Новый год.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация на фронте зависит от выдержки Зеленского или Путина. Если нервная система сдаст у кремлевского деда, то он выведет войска из Покровска и отправит их в Курскую область.
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