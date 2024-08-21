Путин может забрать свои элитные войска из Донбасса: названо неприятное для Украины условие

Российский диктатор Владимир Путин, кажется, не слишком озабочен оккупированными и потерянными территориями Курщины, отметил в эфире "Апостроф TV" военный эксперт Олег Жданов.

Владимир Путин

По его мнению, Путин не планирует снимать войска с восточного фронта, особенно из Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия.

"Они пытаются не просто держать фронт, а использовать ту ситуацию, что мы не перекидываем на это направление достаточного количества резервов, для захвата как можно большего количества территорий", — сказал Жданов.

Эксперт также подчеркнул, что для кремлевского диктатора Донбасс является приоритетом, даже если это означает потерю Курщины.

"Поэтому если он сможет захватить Донбасс, тогда может возникнуть вопрос о снятии какого-то количества войск с этого направления, если, конечно, они там еще останутся при таких потерях, которые несет Российская Федерация. Но если они не смогут захватить эту территорию, он и не сможет снять оттуда войска", — рассказал военный эксперт.

Относительно мобилизации в России, Жданов отметил, что, вероятно, новая волна мобилизации, которую могут объявить 11 сентября, привлечет до 500 тысяч новобранцев. Однако на поле боя эти войска появятся не раньше декабря, а возможно и под Новый год.

"Сейчас это будут гражданские люди, которых нужно будет учить хотя бы чему-нибудь. Поэтому мобилизация в ближайшие месяцы их не спасет. Даже декабрь – это очень оптимистично, скорее всего, где-то под Новый год, не раньше", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация на фронте зависит от выдержки Зеленского или Путина. Если нервная система сдаст у кремлевского деда, то он выведет войска из Покровска и отправит их в Курскую область.



