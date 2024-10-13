Путин может сам попросить о переговорах: что должен сделать Запад

Солдаты КНДР пока ещё не участвуют в боях в Украине, но нет сомнений, что это время придёт, считает военный, политолог Дмитрий Воронков.

Владимир Путин

"Вопрос к западу — что там с озабоченностью по этому поводу. Рашка ввела на территорию войны третью силу, ввязала другую страну, которая не является стороной конфликта", — отметил эксперт.

Он задается вопросом, а не пора ли последовать примеру России и прислать в Украину не только НАТОвских инструкторов, но и хоть минимальную часть войск.

"Я давно уже говорил о том, что западу нужно прислать свои силы и расположить в тылу, не вовлекать в бой, а как бы под соусом миротворцев или тех же инструкторов (разумеется в ином количестве) расположить пусть за третьей линией обороны. Возможно риски ненароком атаковать западные силы и таком образом спровоцировать НАТО притормозили бы продвижение орков", — говорит Воронков.

Но, добавил он, Россия опередила с этой идеей.

"С другой стороны, это — негласный зелёный свет для Запада поступить зеркально. И это было бы совершенно обоснованно. Оружие оружием, но люди ценнее всего. И присутствие третьей силы в виде наших союзников могло бы спасти много жизней и стать тем толчком, что вынудило бы рашку выступить с инициативой о переговорах", — заявил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что регулярные войска Северной Кореи могут быть переброшены в Украину для поддержки российских вооруженных сил. Это выгодно как для диктатора Владимира Путина, так и для лидера КНДР Ким Чен Ына, заявили в ВСУ. Офицеры из Северной Кореи уже находятся на оккупированных территориях Украины и даже попадают под удары ВСУ. Однако у армии КНДР, несмотря на многочисленных генералов с наградами, нет боевого опыта.



