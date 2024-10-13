Путин может сам попросить о переговорах: что должен сделать Запад

Солдаты КНДР пока
ещё не участвуют в боях в Украине, но нет сомнений, что это время придёт, считает
военный, политолог Дмитрий Воронков.
Владимир Путин
"Вопрос к западу
— что там с озабоченностью по этому поводу. Рашка ввела на территорию войны
третью силу, ввязала другую страну, которая не является стороной конфликта", —
отметил эксперт.
Он задается
вопросом, а не пора ли последовать примеру России и прислать в Украину не
только НАТОвских инструкторов, но и хоть минимальную часть войск.
"Я давно уже
говорил о том, что западу нужно прислать свои силы и расположить в тылу, не
вовлекать в бой, а как бы под соусом миротворцев или тех же инструкторов
(разумеется в ином количестве) расположить пусть за третьей линией обороны.
Возможно риски ненароком атаковать западные силы и таком образом спровоцировать
НАТО притормозили бы продвижение орков", — говорит Воронков.
Но, добавил он,
Россия опередила с этой идеей.
"С другой стороны,
это — негласный зелёный свет для Запада поступить зеркально. И это было бы
совершенно обоснованно. Оружие оружием, но люди ценнее всего. И присутствие
третьей силы в виде наших союзников могло бы спасти много жизней и стать тем
толчком, что вынудило бы рашку выступить с инициативой о переговорах", — заявил
политолог.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что регулярные войска Северной Кореи могут быть переброшены
в Украину для поддержки российских вооруженных сил. Это выгодно как для
диктатора Владимира Путина, так и для лидера КНДР Ким Чен Ына, заявили в ВСУ. Офицеры из Северной Кореи уже находятся на
оккупированных территориях Украины и даже попадают под удары ВСУ. Однако у
армии КНДР, несмотря на многочисленных генералов с наградами, нет боевого
опыта.
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