Путин может пойти на применение ядерного оружия, но есть но

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Моесеенко Валентина
Президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, но он необязательно будет исполнен. Такое мнение в Телеэфире высказал российский политик, лидер международного движения "Говорите Громче!" Андрей Сидельников, пишут "Комментарии".
Кремлевский диктатор может решиться на ядерный удар
Он подчеркнул, что действия российского диктатора не поддаются логике, поэтому прогнозировать решение российского президента по ядерному оружию очень сложно.
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По мнению российского политика, Путин убежден, что Запад не ответит на применение тактического ядерного оружия.
Общественный и политический деятель также отметил, что в России достаточное количество людей, даже находясь на госслужбе, в структурах ФСБ и т.п., осознают, что страна под руководством Путина идет не туда. С этим, в частности, связаны ливни информации о коррупции высших должностных лиц и их состоянии.
На портале "Комментарии" говорилось, что приостановив участие России в Договоре о нераспространении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), а не выйдя из него, президент Владимир Путин сохраняет возможности для переговоров с США.
Как ранее писали "Комментарии", российский президент Владимир Путин всеми силами пытается все больше превратить войну в Украине в затяжной конфликт.
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