Путин может пойти на применение ядерного оружия, но есть но

Президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, но он необязательно будет исполнен. Такое мнение в Телеэфире высказал российский политик, лидер международного движения "Говорите Громче!" Андрей Сидельников, пишут "Комментарии".



Кремлевский диктатор может решиться на ядерный удар

Он подчеркнул, что действия российского диктатора не поддаются логике, поэтому прогнозировать решение российского президента по ядерному оружию очень сложно.

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“Нужно просто надеяться, что люди, которые будут обязаны выполнить приказ, они его не выполнят. То есть вроде бы здесь в том, что он может отдать приказ, я лично не сомневаюсь, потому что он считает, что он спрячется в одном из бункеров своих, а потом дальше, пожалуй, как-то все рассосется. Поэтому я бы не надеялся на то, что он не отдаст приказ, а именно на то, что люди, которые обязаны выполнить его, вот на них в целом, наверное, есть надежда. Мы просто не понимаем, что это за люди и что они сейчас думают, даже находясь под присягой”, — сказал Сидельников.

По мнению российского политика, Путин убежден, что Запад не ответит на применение тактического ядерного оружия.

Он считает, что не будет никакого ответа. Хотя это не так, как мы понимаем, и президент Соединенных Штатов, и администрация Америки, и Великобритания, руководство Европейского Союза в целом дали понять, что ответ будет обязательно, если он решится на использование тактического ядерного оружия… У него картинка мира изменена , и у него просто свои какие-то действия заложены. А вся парадигма нынешнего режима в том, что они верят в Зазеркалье, совсем в другую картинку мира. Поэтому надеяться на то, что у них будет здравомыслие, ну не знаю, у меня такой надежды нет”, — сказал Андрей Сидельников.

Общественный и политический деятель также отметил, что в России достаточное количество людей, даже находясь на госслужбе, в структурах ФСБ и т.п., осознают, что страна под руководством Путина идет не туда. С этим, в частности, связаны ливни информации о коррупции высших должностных лиц и их состоянии.

На портале "Комментарии" говорилось, что приостановив участие России в Договоре о нераспространении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), а не выйдя из него, президент Владимир Путин сохраняет возможности для переговоров с США.

Как ранее писали "Комментарии", российский президент Владимир Путин всеми силами пытается все больше превратить войну в Украине в затяжной конфликт.

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