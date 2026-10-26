Путин может получить полностью "ручного" президента США: раскрыты страшные последствия для Украины

Россия может использовать мирные переговоры для политической поддержки Дональда Трампа, не собираясь прекращать войну против Украины. Такое мнение в эфире 24 канала высказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий.

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По его словам, согласие Кремля на очередной раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России является политическим маневром. Эксперт считает, что в настоящее время Москва не заинтересована в реальном прекращении боевых действий.

Городницкий предполагает, что Владимир Путин пытается помочь американскому президенту накануне выборов в Конгресс США, чтобы республиканцы сохранили большинство. По мнению эксперта, это также отвечает интересам Кремля.

"Он хочет сделать из Трампа миротворца и победителя. Путину нужно, чтобы у республиканцев было большинство по крайней мере в Сенате. Тогда Трамп избежит угрозы импичмента, а Путин и в дальнейшем будет фактически "ручного" президента США", — заявил Городницкий.

Эксперт считает, что разговоры о мире создают впечатление дипломатического прогресса, хотя реальных предпосылок для завершения войны, по его мнению, нет. Он отмечает, что пока Россия сохраняет возможность атаковать украинские города и инфраструктуру, угроза продолжения боевых действий остается.

"Уже было много разных встреч, но в этом смысла фактически нет. Пока у России будет возможность атаковать Украину, до тех пор она будет продолжать войну. Трамп педалирует сейчас тему мирных переговоров. Но все это игра на публику, чтобы получить хоть какие-то баллы среди электората", — отметил политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог Виктор Бобиренко раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не мог представить полномасштабное нападение России в феврале 2022 года. В своем видеокомментарии на YouTube политолог назвал такую риторику политической манипуляцией и предположил, что они могут помочь властям избежать острых вопросов о подготовке страны к вторжению.