Путін може отртмати повністю "ручного" президента США: розкрито страшні наслідки для України

Росія може використовувати мирні переговори для політичної підтримки Дональда Трампа, не маючи наміру припиняти війну проти України. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, згода Кремля на черговий раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії є політичним маневром. Експерт вважає, що наразі Москва не зацікавлена в реальному припиненні бойових дій.

Городницький припускає, що Володимир Путін намагається допомогти американському президенту напередодні виборів до Конгресу США, аби республіканці зберегли більшість. На думку експерта, це також відповідає інтересам Кремля.

"Він хоче зробити з Трампа миротворця та переможця. Путіну потрібно, аби в республіканців була більшість принаймні в Сенаті. Тоді Трамп уникне загрози імпічменту, а Путін і надалі матиме фактично "ручного" президента США", — заявив Городницький.

Експерт вважає, що розмови про мир створюють враження дипломатичного прогресу, хоча реальних передумов для завершення війни, на його думку, немає. Він наголошує: поки Росія зберігає можливість атакувати українські міста та інфраструктуру, загроза продовження бойових дій залишається.

"Вже було багато різних зустрічей, але в цьому сенсу фактично немає. Допоки Росія матиме можливість атакувати Україну, доти вона продовжуватиме війну. Трамп педалює зараз тему мирних переговорів. Але все це гра на публіку, щоб отримати хоча б якісь бали серед електорату", — зауважив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Віктор Бобиренко розкритикував заяви президента України Володимира Зеленського про те, що він не міг уявити повномасштабного нападу Росії у лютому 2022 року. У своєму відеокоментарі на YouTube політолог назвав таку риторику політичною маніпуляцією та припустив, що вона може допомогти владі уникнути гострих запитань про підготовку країни до вторгнення.