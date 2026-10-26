"Не могли уявити напад": Зеленського жорстко рознесли незручним питанням через вторгнення Путіна



















Політолог Віктор Бобиренко розкритикував заяви президента України Володимира Зеленського про те, що він не міг уявити повномасштабного нападу Росії у лютому 2022 року. У своєму відеокоментарі на YouTube політолог назвав таку риторику політичною маніпуляцією та припустив, що вона може допомогти владі уникнути гострих запитань про підготовку країни до вторгнення.

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За словами Бобиренка, багато українців справді не вірили, що Росія розпочне повномасштабну війну. Однак, на його думку, ситуація з керівництвом держави була іншою, адже Україна отримувала попередження про загрозу з боку міжнародних партнерів.

"І в цьому велика, глибока маніпуляція якраз у тому, що більшість українців дійсно не могли уявити", — заявив політолог, коментуючи слова президента.

Бобиренко також порушив питання оборонної підготовки та рішень, які стосувалися мостів і шляхів можливого просування російських військ. Він вважає, що після війни суспільство має отримати відповіді щодо того, як готувалися до вторгнення та чому окремі об’єкти не були зруйновані для стримування противника.

Окремо політолог розкритикував ідею, що домовленості з Москвою можуть гарантувати тривалий мир. На його переконання, Україна має спиратися на сильні Збройні сили та реальні оборонні спроможності.

"Як тільки ми дамо слабину, вони нападуть знову", — заявив Бобиренко, пояснюючи свою позицію щодо можливого припинення бойових дій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україна має бути готовою до того, що російських балістичних ракет може виявитися більше, ніж засобів протиповітряної оборони для їхнього перехоплення. Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна.