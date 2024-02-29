Путин может объявить о новом наступлении на Украину. Когда это произойдет

Эксперт напомнил, что Верховный представитель по делам ЕС Жозеп Боррель предупреждал, что после выборов кремлевского диктатора, Россия через несколько месяцев пойдет в масштабное наступление. Вероятно, говорит Бадрак, такое заявление он сделал, чтобы мобилизовать западных коллег для того, чтобы они как можно скорее дали Украине все необходимое ей оружие. Однако, добавил эксперт, угроза такого наступления действительно есть.

Владимир Путин

Кроме того, эксперт посоветовал наблюдать за боями, которые идут на линии фронта.

Как только статические бои начнутся на линии столкновения, это будет началом большой подготовки путинских войск к новой стратегической наступательной операции.

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, масштабному наступлению России способствует также то, что позиции российского диктатора усилились. Как говорит эксперт, они были шаткими во второй половине 2022 года и до начала лета 2023 года. В это время можно было бы нанести России сокрушительное поражение.

Как говорит Бадрак, именно поэтому главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просил Соединенные Штаты усилить военную помощь, но президент Джо Байден проигнорировал все просьбы.

Напомним, российский диктатор в своем послании к россиянам заявил, что у России сейчас есть успехи на фронте и "освобождает" территории Донбасса. По его словам, "специальная военная операция" будет продолжаться и дальше.

Вместе с тем, как сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, существует угроза того, что россияне могут прорвать линию фронта. По его словам, этому способствует критическая нехватка боеприпасов в Сил обороны.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что с захватом Авдеевки Россия начала масштабную наступательную кампанию, об этом сказал командир штурмовой группы "NC 13" второго штурмового батальона 3 ОШБр Николай Зинкевич. Как отметил военный, вероятно, что Авдеевка является лишь началом наступательной кампании врага, поэтому нужно готовиться, что масштабы наступления будут большими.