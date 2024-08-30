Путин мог бы забрать войска из Донбасса: в чем не доработала Украина

Курская операция важна, поскольку она создавала много новых возможностей для ВСУ, отметил политолог Виктор Андрусив. По его словам, одна из них — серьезная деморализация российского общества, что ведет к снижению поддержки боевых действий, мобилизации и поддержке политики войны. Эксперт отметил, что даже на орков можно повлиять и у них тоже есть "болевые точки".

Владимир Путин

"Такими точками являются срочники, исконная территория и престиж власти. Срочники, бросаемые в бой, для орков являются в высшей степени несправедливости. "Молодые парни" и "слезы матери" — это фольклорная трагедия, которую орки переживают очень больно", — отметил Андрусив.

При этом он напомнил, что в 2022 году, как только ВСУ взяли в плен первые срочники, то сразу был запущен процесс обмена пленными.

"Исконная территория" — это тоже фетиш, начиная от того, что "никому не удавалось завоевать Россию", до ядерной доктрины, где наступление на "исконную территорию" требует применения ядерного оружия. Поэтому Курская операция поставила российское общество в ступор и вызвала столь возмутительную реакцию блоггеров. Власти быстро взяли информационный тренд под контроль и заглушили общественное настроение", — отметил политолог.

В конце концов, добавил он, основное на чем держится российская власть в любую эпоху – это престиж. Исторически, по его словам, как только падал престиж власти – в России происходил бунт и революция.

"Курская операция – это пожалуй один из самых больших ударов по престижу российских властей за всю войну. ВСУ захватили территорию России, а уже три недели мега крутой сильный Путин ничего с этим поделать не может. "Царь не настоящий" — вот реакция, которую можно достичь при хорошей информационной кампании против врага", — заявил Андрусив.

При этом, по его словам, сейчас российские власти пытаются продать обществу успехи на Донбассе.

"Но давайте честно, как рядовой орк должен радоваться захвату Новогродовки, когда его родная "Суджа" оккупирована? Думаю, что никак. И он до сих пор не радуется и не может понять, что происходит. Это идеальное время, чтобы начать активно работать на мобилизацию орка на его внутреннюю повестку дня", — говорит политолог.

По его словам, Путин не проигнорировал бы массовые обращения матерей и своего народа, если бы они массово потребовали предоставить Курской области приоритет. Политолог говорит, что именно в этом направлении не доработала Украина, которая могла бы активнее по этому поводу проводить ИПСО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему не все в ВСУ поддерживают операцию в Курской области.