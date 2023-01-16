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Путин лишился одного из главных "козырей" в войне, - CNN

Владимир Путин надеялся активно использовать газовый шантаж против Европы, требуя ослабления, а то и отмены санкций

сегодня, 12:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент России Владимир Путин не сумел воспользоваться тем, что Европа замерзнет этой зимой из-за нехватки энергоресурсов и тогда Украина окажется сам на сам перед российской агрессией. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "CNN".

Путин лишился одного из главных "козырей" в войне, - CNN

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание обращает внимание, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину один из главных вопросов, который беспокоил лидеров Европы, решится ли Кремль на то, чтобы полностью отказаться от транспортировки газа в ЕС. План Путина был простой – он надеялся, что как только он на полную силу запустит газовый шантаж, то в Европе начнутся протесты, люди выйдут на улицы, требуя ослабления антироссийских санкций. 

Аналитики отмечают, что Путин до последнего наделся использовать энергетическое оружие, в первую очередь, против Европы. 

"Россия рассчитывала, что зимние морозы приведут в чувство Европу и убедят общественность по всему континенту в том, что поддержка Украины не стоит боли в их кошелька", — объяснил старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс.

Издание отмечает, на стороне Европы и Украины оказалась погода. Сравнительно теплая зима сорвала планы Кремля, поскольку погода в Европе больше напоминает осень, а не зиму. Это позволило сократить потребление газа, что в свою очередь лишило Путина одного из главных "козырей".                                                         

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Источник: https://edition.cnn.com/2023/01/16/europe/europe-putin-warm-winter-intl/index.html
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