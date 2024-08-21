В Донецкой области ситуация остается критически сложной, особенно на Торецком и Покровском направлениях, которые стали основными целями врага. Как рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала, российские силы продолжают активно продвигаться, а украинские защитники делают все возможное, чтобы сдержать наступление и нанести противнику значительные потери. Однако на некоторых участках нашим силам приходится уходить и маневрировать, добавил эксперт.

Владимир Путин

Генерал Маломуж отметил, что президент России Путин лично контролирует операцию в Донецкой области, направленную на прорыв украинской обороны. Для этого на передовую направляют лучше подготовленные подразделения с большим количеством боеприпасов, и не забирает оттуда подразделения.

То есть, подчеркивает эксперт, Россия не выводит войска из региона, чтобы направить их в Курскую область.

Маломуж отметил, что на сейчас, на Торецком направлении, вблизи Нью-Йорка, враг захватывает отдельные здания и улицы, что усложняет оборону. Он подчеркнул, что из-за массированных обстрелов со стороны российских сил, использования авиационных бомб, беспилотников и ракет, удержания опорных пунктов, которые полностью уничтожены, становится опасным и нецелесообразным.

В течение нескольких месяцев Украина готовила новые инженерные укрепления стратегического уровня и теперь наши силы отходят на более защищенные позиции, способные выдержать вражеские удары. Это позволяет Вооруженным Силам наносить более точные удары по противнику на хорошо известной им территории, добавил эксперт.

"Торецкое направление, Покровское и Краматорское – там Россия использует десантные войска, штурмовые бригады с большим боевым опытом. Думаю, мы дальше будем маневрировать, возможно, немного отойдем, но позиции, которые мы подготовили, ударные", — подчеркнул эксперт.

По его словам, за время активных боевых действий Россия уже потеряла более 600 тысяч военных, а также тысячи единиц техники, включая танки, артиллерийские системы и бронированные машины, что оказывает существенное влияние на ее действия на поле боя.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Донбассе враг начал понемногу отходить.



