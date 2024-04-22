Путин к 9 мая хочет захвата еще одного города Украины: Зеленский рассказал, сможем ли удержать

Россияне планируют до 9 мая захватить город Часов Яр в Донецкой области. Эти планы уже хорошо известны. Но есть большая надежда, что Украина сможет отбить врага и разбить планы РФ по полномасштабному наступлению в июне. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью NBC News высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Россия хочет мобилизовать до 1 июня 300 тысяч бойцов, мы к этому готовимся. До 9 мая Россия рассчитывает на востоке Украины занять Часов Яр", – заявил Владимир Зеленский.

Президент рассказал, что недавно он был в регионе, говорил с бойцами. Бойцам не хватает техники, чтобы бороться с российскими дронами-разведчиками, которые полностью корректируют артиллерийский огонь России, и также не хватает артиллерийского снаряда.

"Я рассчитываю, что мы сможем выдержать, что поступит это оружие, о котором я сказал, вовремя, и мы сможем отбить врага. И потом разбить планы РФ по полномасштабным контрнаступательным действиям в июне", – заявил глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — и президент Украины Владимир Зеленский, и глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов четко заявляли о планах Кремля в конце весны и начале лета существенно активизироваться давление и начать новое наступление. Россия сейчас активно к этому готовится. Какие города будет пытаться РФ захватить этим летом? Реально ли Путину к 9 мая захватить Часов Яр Донецкой области? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

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