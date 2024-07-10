Путин и Си уже готовятся к переговорам по Украине: новые откровения Орбана

Все больше новостей разносят СМИ, анализируя письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое он отправил руководству ЕС после поездок в Москву и Пекин. Сегодня стало известно о том, что российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин сходятся во мнении относительно того, что до конца года между Украиной и Россией состоятся мирные переговоры. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание El País, со ссылкой на письмо Орбана.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, в своем письме венгерский премьер подводит итоги переговоров и утверждает, что Европа должна "запустить" мирную инициативу, не дожидаясь США. По его словам, следующие два месяца на линии фронта в Украине будут "более драматичными, чем когда-либо".

"Исходя из моих разговоров, я считаю, что сейчас есть больше шансов, что все возможные предложения по прекращению огня и дорожной карте для мирных переговоров будут положительно восприняты", — утверждает он в документах, к которым имеет доступ издание.

По словам Орбана, политическое лидерство, предоставляемое Соединенными Штатами, ограничено из-за продолжающейся избирательной кампании.

"Поэтому мы не можем ожидать, что в ближайшие месяцы они выдвинут какое-то подобное предложение. Мы должны считать, что прекращение огня соответствует духу европейской стратегической автономии", — отметил он.

При этом Орбан добавил, что лидер Китая Си Цзиньпинь передал ему, что видит себя "честным брокером".

"Президент Си видит политику Китая как политику мира, в то время, как политика США и Европы — это политика войны, в которой Европа автоматически следует американской линии", — отмечает венгерский лидер в своем письме о визите в Пекин.

Относительно мирной формулы, Орбан говорит, что российский диктатор Владимир Путин считает "актуальным" предложение, которое было положено на стол весной 2022 года — единственный раз, когда Киев и Москва вели прямые переговоры.

Теперь Орбан утверждает, что Путин и Си Цзиньпинь предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года.

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