Путин и Си уже готовятся к переговорам по Украине: новые откровения Орбана

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Кравцев Сергей
Все больше новостей разносят СМИ, анализируя письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое он отправил руководству ЕС после поездок в Москву и Пекин. Сегодня стало известно о том, что российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин сходятся во мнении относительно того, что до конца года между Украиной и Россией состоятся мирные переговоры. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание El País, со ссылкой на письмо Орбана.
Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Стоит отметить, в своем письме венгерский премьер подводит итоги переговоров и утверждает, что Европа должна "запустить" мирную инициативу, не дожидаясь США. По его словам, следующие два месяца на линии фронта в Украине будут "более драматичными, чем когда-либо".
По словам Орбана, политическое лидерство, предоставляемое Соединенными Штатами, ограничено из-за продолжающейся избирательной кампании.
При этом Орбан добавил, что лидер Китая Си Цзиньпинь передал ему, что видит себя "честным брокером".
Относительно мирной формулы, Орбан говорит, что российский диктатор Владимир Путин считает "актуальным" предложение, которое было положено на стол весной 2022 года — единственный раз, когда Киев и Москва вели прямые переговоры.
Теперь Орбан утверждает, что Путин и Си Цзиньпинь предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года.
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