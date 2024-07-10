logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин и Си уже готовятся к переговорам по Украине: новые откровения Орбана
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин и Си уже готовятся к переговорам по Украине: новые откровения Орбана

С письма Орбана ЕС стали известны новые подробности о преговорах по Украине

сегодня, 14:27
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Все больше новостей разносят СМИ, анализируя письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое он отправил руководству ЕС после поездок в Москву и Пекин. Сегодня стало известно о том, что российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин сходятся во мнении относительно того, что до конца года между Украиной и Россией состоятся мирные переговоры. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание El País, со ссылкой на письмо Орбана.

Путин и Си уже готовятся к переговорам по Украине: новые откровения Орбана

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, в своем письме венгерский премьер подводит итоги переговоров и утверждает, что Европа должна "запустить" мирную инициативу, не дожидаясь США. По его словам, следующие два месяца на линии фронта в Украине будут "более драматичными, чем когда-либо".

"Исходя из моих разговоров, я считаю, что сейчас есть больше шансов, что все возможные предложения по прекращению огня и дорожной карте для мирных переговоров будут положительно восприняты", — утверждает он в документах, к которым имеет доступ издание.

По словам Орбана, политическое лидерство, предоставляемое Соединенными Штатами, ограничено из-за продолжающейся избирательной кампании.

"Поэтому мы не можем ожидать, что в ближайшие месяцы они выдвинут какое-то подобное предложение. Мы должны считать, что прекращение огня соответствует духу европейской стратегической автономии", — отметил он.

При этом Орбан добавил, что лидер Китая Си Цзиньпинь передал ему, что видит себя "честным брокером".

"Президент Си видит политику Китая как политику мира, в то время, как политика США и Европы — это политика войны, в которой Европа автоматически следует американской линии", — отмечает венгерский лидер в своем письме о визите в Пекин.

Относительно мирной формулы, Орбан говорит, что российский диктатор Владимир Путин считает "актуальным" предложение, которое было положено на стол весной 2022 года — единственный раз, когда Киев и Москва вели прямые переговоры.

Теперь Орбан утверждает, что Путин и Си Цзиньпинь предполагают, что новые мирные переговоры между Россией и Украиной состоятся до конца года. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Орбан хочет объединить усилия с Эрдоганом: как это касается войны в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости