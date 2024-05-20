Путин и Си облажались: какая новая стратегия была выработана во время встречи в Китае

Российский диктатор Владимир Путин обещал президенту Китая Си Цзиньпину молниеносно захватить Украину, однако все пошло не по их плану, отметил Максим Розумный.

Путин и Си

Именно поэтому, по его словам, в Китае два президента думали о том, что им делать в этой ситуации. Политолог предположил, что Путин и Си могли обсудить вопрос, что делать для того, чтобы преодолеть международную изоляцию, в которой оказались их страны и противодействовать возможным экономическим санкциям.

То есть, говорит Розумный, поскольку все пошло не по плану, Путин и Си обсуждали новый план по войне в Украине. Он предположил, что было принято решение сделать все для того, чтобы заморозить войну. Это означает, говорит политолог, что Путин и Си пришли к выводу, что нужно завершать острую фазу войны, однако исключительно на условиях Москвы и Пекина.

"Сейчас вопрос лишь в том, чтобы сделать это на более выгодных условиях",

– подчеркнул политолог.

Политолог считает, что Москва будет пытаться говорить с позиции силы и именно об этом свидетельствуют последние события на фронте. Россия будет пытаться доказать, что она вроде бы и дальше может захватывать новые территории и не собирается отступать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что есть и другое мнение по поводу переговоров. В частности, политолог Владимир Фесенко считает , что Россия не заинтересована в том, чтобы "морозить" войну в Украине, поскольку это не отвечает ее желаниям. На самом деле, Кремль хочет получить полноценное мирное соглашение, в котором будут зафиксированы все его требования. Впрочем, эксперт соглашается, что стратегия РФ состоит в том, чтобы принудить Украину и Запад к переговорам на своих условиях путем эскалации войны против Украины.



