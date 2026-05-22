logo

BTC/USD

77232

ETH/USD

2121.64

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин хватается за голову из-за проблем на войне, но есть один нюанс: озвучено тревожное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин хватается за голову из-за проблем на войне, но есть один нюанс: озвучено тревожное заявление

По оценке аналитика, экономика государства-агрессора все еще демонстрирует рост, однако его темпы существенно замедлились.

22 мая 2026, 10:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская экономика пока далека от обвала, однако постепенно входит в фазу заметного замедления из-за последствий войны и растущего внутреннего давления. Такую оценку в интервью Foreign Policy высказал экономический аналитик Адам Туз.

Путин хватается за голову из-за проблем на войне, но есть один нюанс: озвучено тревожное заявление

Фото: из открытых источников

По его словам, в 2023-2024 годах экономика РФ демонстрировала относительно высокие темпы расширения — примерно на уровне 4% ежегодно. Однако нынешняя динамика уже существенно отличается: рост замедляется, хотя о системном коллапсе пока речь не идет.

Эксперт отмечает, что после небольшого спада в начале 2026 года ожидаемый годовой прирост может составить около 0,4%. Это примерно соответствует показателям отдельных развитых экономик, в частности, Германии. В то же время, по его мнению, это уже не период активного роста, наблюдавшийся на старте полномасштабной войны.  

Туз подчеркивает, что замедление происходит даже несмотря на благоприятную ситуацию на энергетических рынках, в том числе высокие цены на нефть, традиционно поддерживающие доходы российского бюджета. Официальная позиция Кремля объясняет экономические трудности сочетанием санкционного давления, нехваткой рабочей силы и неэффективностью государственных расходов.  

В то же время российские власти пытаются контролировать ситуацию из-за жесткой финансовой политики. По словам аналитика, правительство удерживает высокие процентные ставки — около 14,5%, что должно сдерживать инфляцию. Однако такая политика одновременно угнетает инвестиционную активность и тормозит развитие бизнеса. Несмотря на это, рубль остается относительно стабильным, а масштабный отток капитала не фиксируется из-за жесткого валютного контроля.

Отдельно Туз обращает внимание на политический аспект: российские власти пытаются демонстрировать долгосрочные экономические планы, публикуя прогнозы вплоть до 2029 года, где предполагается возобновление более высоких темпов роста. В то же время, по его словам, президент Владимир Путин уже реагировал на замедление, вызывая руководителей экономического блока для объяснения ситуации.

Несмотря на это, эксперт отмечает, что речь не идет о крахе экономики. Скорее, это постепенное "охлаждение" системы, переход к более низким темпам развития и накопление долгосрочного давления, связанного с военными расходами и структурными ограничениями.

"Комментарии" уже писали , что, по данным подсчетов, обнародованных изданием "Вот да", с начала полномасштабного вторжения Украина совершила уже 158 ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости