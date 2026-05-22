Путин хватается за голову из-за проблем на войне, но есть один нюанс: озвучено тревожное заявление

Российская экономика пока далека от обвала, однако постепенно входит в фазу заметного замедления из-за последствий войны и растущего внутреннего давления. Такую оценку в интервью Foreign Policy высказал экономический аналитик Адам Туз.

По его словам, в 2023-2024 годах экономика РФ демонстрировала относительно высокие темпы расширения — примерно на уровне 4% ежегодно. Однако нынешняя динамика уже существенно отличается: рост замедляется, хотя о системном коллапсе пока речь не идет.

Эксперт отмечает, что после небольшого спада в начале 2026 года ожидаемый годовой прирост может составить около 0,4%. Это примерно соответствует показателям отдельных развитых экономик, в частности, Германии. В то же время, по его мнению, это уже не период активного роста, наблюдавшийся на старте полномасштабной войны.

Туз подчеркивает, что замедление происходит даже несмотря на благоприятную ситуацию на энергетических рынках, в том числе высокие цены на нефть, традиционно поддерживающие доходы российского бюджета. Официальная позиция Кремля объясняет экономические трудности сочетанием санкционного давления, нехваткой рабочей силы и неэффективностью государственных расходов.

В то же время российские власти пытаются контролировать ситуацию из-за жесткой финансовой политики. По словам аналитика, правительство удерживает высокие процентные ставки — около 14,5%, что должно сдерживать инфляцию. Однако такая политика одновременно угнетает инвестиционную активность и тормозит развитие бизнеса. Несмотря на это, рубль остается относительно стабильным, а масштабный отток капитала не фиксируется из-за жесткого валютного контроля.

Отдельно Туз обращает внимание на политический аспект: российские власти пытаются демонстрировать долгосрочные экономические планы, публикуя прогнозы вплоть до 2029 года, где предполагается возобновление более высоких темпов роста. В то же время, по его словам, президент Владимир Путин уже реагировал на замедление, вызывая руководителей экономического блока для объяснения ситуации.

Несмотря на это, эксперт отмечает, что речь не идет о крахе экономики. Скорее, это постепенное "охлаждение" системы, переход к более низким темпам развития и накопление долгосрочного давления, связанного с военными расходами и структурными ограничениями.

