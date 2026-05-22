Вціліло лише два: Україна знищила майже всі великі НПЗ Путіна, наведені дані шокують

За даними підрахунків, оприлюднених виданням "Вот так", від початку повномасштабного вторгнення Україна здійснила вже 158 ударів по нафтопереробних заводах на території Росії.

Зазначається, що під атаки потрапили щонайменше 24 із 33 російських НПЗ, кожен з яких має потужність переробки понад 1 мільйон тонн нафти на рік. Таким чином, значна частина ключової нафтопереробної інфраструктури РФ опинилася в зоні ураження українських сил.

Водночас із великих підприємств, які залишаються поза межами атак, називаються лише Омський та Ангарський нафтопереробні заводи, розташовані за Уралом. Саме вони наразі вважаються відносно недоторканими серед найбільших російських НПЗ.

Найчастіше під удари потрапляли Рязанський та Саратовський нафтопереробні заводи — по 15 атак на кожен із них. Саме ці об’єкти неодноразово ставали цілями українських безпілотників і ракетних ударів, що свідчить про їхню стратегічну важливість.

Аналітики також відзначають, що найбільша інтенсивність атак припала на 2025 рік, який уже перевищив показники попередніх періодів. При цьому 2026 рік, за попередніми даними, майже зрівнявся за кількістю ударів із повним обсягом атак за весь 2024 рік, що вказує на збереження високої динаміки операцій.

У контексті загальної ситуації повідомляється, що бойові дії дедалі частіше виходять за межі лінії фронту та зачіпають інфраструктуру глибоко всередині РФ. Зокрема, в російських регіонах фіксуються вибухи та атаки дронів, які призводять до тимчасових транспортних обмежень, зупинки аеропортів і перебоїв у роботі критичної інфраструктури.

