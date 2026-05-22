logo_ukra

BTC/USD

77328

ETH/USD

2123.06

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Вціліло лише два: Україна знищила майже всі великі НПЗ Путіна, наведені дані шокують
commentss НОВИНИ Всі новини

Вціліло лише два: Україна знищила майже всі великі НПЗ Путіна, наведені дані шокують

Сили оборони уразили понад 70% найбільших нафтопереробних заводів РФ, найчастіше в Рязані та Саратові, залишивши за Уралом лише два неушкоджені великі НПЗ

22 травня 2026, 09:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

За даними підрахунків, оприлюднених виданням "Вот так", від початку повномасштабного вторгнення Україна здійснила вже 158 ударів по нафтопереробних заводах на території Росії.

Вціліло лише два: Україна знищила майже всі великі НПЗ Путіна, наведені дані шокують

Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що під атаки потрапили щонайменше 24 із 33 російських НПЗ, кожен з яких має потужність переробки понад 1 мільйон тонн нафти на рік. Таким чином, значна частина ключової нафтопереробної інфраструктури РФ опинилася в зоні ураження українських сил.

Водночас із великих підприємств, які залишаються поза межами атак, називаються лише Омський та Ангарський нафтопереробні заводи, розташовані за Уралом. Саме вони наразі вважаються відносно недоторканими серед найбільших російських НПЗ.

Найчастіше під удари потрапляли Рязанський та Саратовський нафтопереробні заводи — по 15 атак на кожен із них. Саме ці об’єкти неодноразово ставали цілями українських безпілотників і ракетних ударів, що свідчить про їхню стратегічну важливість.

Аналітики також відзначають, що найбільша інтенсивність атак припала на 2025 рік, який уже перевищив показники попередніх періодів. При цьому 2026 рік, за попередніми даними, майже зрівнявся за кількістю ударів із повним обсягом атак за весь 2024 рік, що вказує на збереження високої динаміки операцій. 

У контексті загальної ситуації повідомляється, що бойові дії дедалі частіше виходять за межі лінії фронту та зачіпають інфраструктуру глибоко всередині РФ. Зокрема, в російських регіонах фіксуються вибухи та атаки дронів, які призводять до тимчасових транспортних обмежень, зупинки аеропортів і перебоїв у роботі критичної інфраструктури.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна разом із союзниками дедалі частіше доходять висновку, що російське вторгнення поступово втрачає інтенсивність, оскільки Києву вдається стабілізувати ситуацію на фронті та зірвати спроби весняного наступу РФ.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини