У Путина осталось всего два НПЗ: раскрыты шокирующие последствия ударов Украины

По данным подсчетов, обнародованных изданием "Вот да", с начала полномасштабного вторжения Украина совершила уже 158 ударов по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

Под атаки попали по меньшей мере 24 из 33 российских НПЗ, каждый из которых имеет мощность переработки более 1 миллиона тонн нефти в год. Таким образом, значительная часть ключевой нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ очутилась в зоне поражения украинских сил.

В то же время из крупных предприятий, которые остаются вне атак, называются только Омский и Ангарский нефтеперерабатывающие заводы, расположенные за Уралом. Именно они считаются относительно неприкосновенными среди крупнейших российских НПЗ.

Чаще всего под удары попадали Рязанский и Саратовский нефтеперерабатывающие заводы по 15 атак на каждый из них. Именно эти объекты не раз становились целями украинских беспилотников и ракетных ударов, что свидетельствует об их стратегической важности.

Аналитики также отмечают, что наибольшая интенсивность атак пришлась на 2025 год, уже превысивший показатели предыдущих периодов. При этом 2026, по предварительным данным, почти сравнялся по количеству ударов с полным объемом атак за весь 2024 год, что указывает на сохранение высокой динамики операций.

В контексте общей ситуации сообщается, что боевые действия все чаще выходят за пределы линии фронта и затрагивают инфраструктуру глубоко внутри РФ. В частности, в российских регионах фиксируются взрывы и атаки дронов, приводящие к временным транспортным ограничениям, остановке аэропортов и перебоям в работе критической инфраструктуры.

