Вторгнення Путіна в Україну зазнало остаточного фіаско: на Заході розкрили показовий факт

Україна разом із союзниками дедалі частіше доходять висновку, що російське вторгнення поступово втрачає інтенсивність, оскільки Києву вдається стабілізувати ситуацію на фронті та зірвати спроби весняного наступу РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

У матеріалі зазначається, що ключову роль у зміні динаміки бойових дій відіграє зростаюча ефективність українських безпілотників. Вони завдають значних втрат російським підрозділам на передовій, а також використовуються для ударів по цілях за лінією фронту і навіть у глибокому тилу Росії. Такі дії, за даними журналістів, посилюють внутрішню критику на адресу Володимира Путіна. На цьому тлі економічні труднощі та обмеження в доступі до інформації через інтернет додатково підсилюють відчуття втоми від війни серед російського населення.

Окремо підкреслюється, що напруженість і невизначеність відчуваються не лише серед пересічних громадян РФ, а й у частині політичної та адміністративної еліти. Деякі високопосадовці в російських урядових колах, як пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, вважають, що конфлікт фактично зайшов у позиційний глухий кут і не має очевидного сценарію швидкого завершення.

Водночас, за інформацією тих самих джерел, Володимир Путін нібито прагне завершити війну до кінця року, але лише на умовах, які в Москві вважають прийнятними та "переможними". Серед них — встановлення повного контролю над Донбасом, який російські війська не змогли повністю захопити навіть після багаторічних бойових дій. Також, як стверджується, Кремль може намагатися просувати ширшу безпекову домовленість із Європою, що фактично закріпила б уже наявні територіальні здобутки РФ. Офіційний речник Кремля Дмитро Пєсков при цьому заперечує, що такі часові рамки або умови взагалі озвучувалися президентом.

Bloomberg також звертає увагу, що масове використання дронів стало одним із визначальних чинників сучасної фази війни. Українські сили завдяки цьому частково компенсують нестачу особового складу, яка залишається проблемою від початку повномасштабного вторгнення.

Попри це, видання наголошує, що Києву поки не вдалося повністю реалізувати свої стратегічні цілі — ані відновити контроль над більшістю окупованих територій, ані наблизитися до прийнятних умов мирного врегулювання в рамках переговорних процесів за участі США, які наразі також залишаються без прориву.

