Путин хочет завершить войну до конца этого года: как этого будет добиваться

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность завершения войны в 2025 году как крайний вариант и стремится навязать свои условия относительно "мира" Украине уже в 2024-м. Именно поэтому Украина сталкивается с интенсивными ежесуточными атаками, а лидеры третьих стран подвергаются давлению со стороны Москвы по поводу переговоров на ее условиях, заявил в эфире Freedom генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.
Владимир Путин
При этом он отреагировал на слова главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин планирует завершить войну до конца 2025 – начала 2026 года. По мнению генерала, это лишь один из вариантов развития событий, поскольку ресурсы России иссякают, и она пытается маневрировать. Маломуж подчеркнул, что для понимания планов Москвы необходимо получать оперативную информацию о ее военных действиях.
Маломуж отметил, что в ближайшее время следует ожидать усиления этих попыток, хотя Путину не удастся достичь своей цели. Украина войдет в 2025 с новой стратегией, которая будет предусматривать проведение неожиданных для врага операций, в частности, по освобождению оккупированных территорий. Он считает, что Украина сможет диктовать свои условия завершения войны.
Эксперт убежден, что Украина сможет освободить юг, Крым и другие территории, что приведет к тому, что падение Путина станет реальностью.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время появляется слишком много так называемых мирных планов.
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