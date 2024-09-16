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Путин хочет завершить войну до конца этого года: как этого будет добиваться

Путин хочет заставить Украину пойти на капитуляцию через усиление террора и давление со стороны стран Глобального юга

сегодня, 15:35
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин рассматривает возможность завершения войны в 2025 году как крайний вариант и стремится навязать свои условия относительно "мира" Украине уже в 2024-м. Именно поэтому Украина сталкивается с интенсивными ежесуточными атаками, а лидеры третьих стран подвергаются давлению со стороны Москвы по поводу переговоров на ее условиях, заявил в эфире Freedom генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Путин хочет завершить войну до конца этого года: как этого будет добиваться

Владимир Путин

При этом он отреагировал на слова главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова о том, что кремлевский диктатор Владимир Путин планирует завершить войну до конца 2025 – начала 2026 года. По мнению генерала, это лишь один из вариантов развития событий, поскольку ресурсы России иссякают, и она пытается маневрировать. Маломуж подчеркнул, что для понимания планов Москвы необходимо получать оперативную информацию о ее военных действиях.

"Путин, если мы прямо говорим, пытается завершить [войну] уже к концу года и на своих условиях. Поэтому 2025 он рассматривает как крайний вариант продолжения военных действий. Почему начались массированные атаки по всей территории Украины, каждую ночь — беспилотники, часто ракеты, массированные атаки по всем направлениям… И, конечно, самое важное, где скрыта составляющая, это давление на всех лидеров третьего мира по переговорам на условиях России… Путин очень четко пытается создавать условия для давления: привлекательная тема — типа прекратится война, не будут убивать людей, но согласие на условия Российской Федерации с оккупированными территориями. Это его сейчас крайний вариант, и он пытается сделать это до конца года. Он думал раньше, но это не получалось”, — заявил Маломуж.

Маломуж отметил, что в ближайшее время следует ожидать усиления этих попыток, хотя Путину не удастся достичь своей цели. Украина войдет в 2025 с новой стратегией, которая будет предусматривать проведение неожиданных для врага операций, в частности, по освобождению оккупированных территорий. Он считает, что Украина сможет диктовать свои условия завершения войны.

Эксперт убежден, что Украина сможет освободить юг, Крым и другие территории, что приведет к тому, что падение Путина станет реальностью.

"И Путин вынужден будет договориться уже в 2025, а может, и в конце года уже на условиях суверенитета и интересов Украины. И, соответственно, при поддержке уже не только стран Запада, но этой формой уже примут и Китай, и Бразилия, и Индия, и Турция”, — убежден Маломуж.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время появляется слишком много так называемых мирных планов.




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Источник: https://uatv.ua/uk/putin-pragne-zakinchyty-vijnu-na-svoyih-umovah-uzhe-tsogorich-argumenty-malomuzha/
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