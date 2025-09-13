Путин хочет устроит Армагеддон: в Раде предупредили, в какое здание в центре Киева уже целится РФ

Удар российской оккупационной армии по зданию Верховной Рады – это всего лишь вопрос времени. К такому развитию событий нужно быть готовым, поскольку Украина может стать недееспособным государством. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в программе "Говорит Большой Львов" в эфире телеканала NTA высказал народный депутат и секретарь Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

Роман Костенко. Фото: из открытых источников

"Я уверен, что у них это (удар по Раде – ред.) в планах есть. И это вопрос времени, когда они это сделают, и мы должны быть к этому готовы. Я говорил в парламенте, что мы должны иметь запасные варианты, где мы можем проводить заседания", — высказал парламентарий.

По его словам, если во время заседания парламента, туда прилетит ракета – законодательного органа в Украине больше не будет, учитывая количество мажоритарщиков, которых некем будет заменить.

"Никто не сможет ни военное положение продлить, ни какие-то законы принять, мобилизацию объявить. И больше, скажем так, страна станет недееспособной", — озвучил тревожные опасения Костенко.

