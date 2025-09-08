Война вышла на новый уровень: что хотел показать Кремль, ударив по Кабмину

Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 7 сентября, в результате которого есть жертвы и десятки раненых. В Европе прокомментировали циничную атаку РФ. Показальным стало попадание вражеского дрона по зданию Кабмина. Что хотел показать Кремль этой атакой? Можно ли сказать, что теперь война вышла на новый уровень? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Удар по Кабмину. Фото: из открытых источников

Война вошла в ту стадию, когда проиграет тот, у кого первого сдадут нервы

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш говорит, если удар по зданию Кабмина был не следствием падения обломков сбитого БПЛА, а целенаправленной атакой, что более вероятно, то война вышла на новый уровень – удары по центрам принятия решений. Предпоследний "довод королей".

"Наложим это на явную ИПСО с картой оккупации Одесской и Николаевской областей, на фоне которой появился перед СМИ Герасимов; законопроект о постоянной мобилизации в Госдуме; ложь российского Генштаба об успехах летней кампании; информационное возвращение ядерного "Буревестника", ужесточение риторики Пу о "первопричинах" и другую демонстрацию решимости воевать долго и до победного... Теперь положим, именно положим, на это, фактически, рецессию экономики РФ, уменьшение ее бюджетной базы, целенаправленные удары Украины по энергетическим объектам агрессора, производство Киевом своих дальнобойных ракет; усиление давления Европы и все меньшее пространство для любви к Пу у Трампа… Сюда же – унизительные подгавкивания Пу политическим заявлениям Си в ШОС и примазывание к военной мощи Китая на параде. При этом, явная заинтересованность Пекина не дать РФ проиграть, но и не дать ей стать победительницей, держать ее на коротком поводке…", — отметил эксперт.

Сергей Гармаш отмечает, сколько бы не пыжился Кремль, общий баланс для него все больше становится отрицательным. Это заставляет блефовать и повышать ставки при плохих картах на руках. Наши карты ему тоже неизвестны, иначе не пришлось бы распушивать свой павлиний хвост, обнажая куриную попку. То есть, сама кампания запугивания противника говорит о том, что растут его страхи и сомнения в возможностях.

"К чему я все это? К тому, что война вошла в ту стадию, когда проиграет не тот, у кого меньше оружия, или денег, а тот, у кого первого сдадут нервы. Надеюсь, на Банковой и в Вашингтоне умеют играть в покер", – отметил аналитик.

"Язык силы" — это единственный язык, который понимает путин

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли считает, что за массированной атакой на Украину и ударом по зданию Кабмина скрываются месседжи Зеленскому и миру от путина.

Эксперт отмечает, что первый месседж – если Киев не согласится на условия путина по прекращению войны, то, чем дальше, тем больше дронов и пакет будет прилетать в Киев и другие города Украины. Именно поэтому эта атака стала самой массированной за все время. А это будет означать не только больше разрушений инфраструктуры, но и больше убитых гражданских, включая женщин и младенцев, как это произошло в Киеве.

"Второй месседж Западу и Украине – путин готов идти на дальнейшую эскалацию конфликта и бить по "центрам принятия решений" и угрожать жизни не только рядовых граждан, но и топ-чиновников, включая Зеленского. Не случайно эта атака произошла после того, как Зеленский предложил путину приехать в Киев. Своих "гонцов" он направил", – отметил эксперт.

Если же говорить о том, что может и должен сделать Запад и Трамп лично в качестве ответа, то Максим Яли говорит, что прежде всего предоставить Украине больше оружия и ввести новые санкции против россии.

"Это единственный путь к остановке войны. Только когда путин поймет бесперспективность достижения своих целей на поле боя и серьезных последствий для экономики россии, тогда он примет решение остановить войну против Украины. То есть Трампу необходимо лишь реализовать самим собой обещанную в ходе предвыборной кампании стратегию до остановки российской агрессии – "Мир через Силу". "Язык силы" – это единственный язык, который понимает путин", – констатировал политолог.

