Война вышла на новый уровень: что хотел показать Кремль, ударив по Кабмину

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Россия нанесла массированный удар по Украине в ночь на 7 сентября, в результате которого есть жертвы и десятки раненых. В Европе прокомментировали циничную атаку РФ. Показальным стало попадание вражеского дрона по зданию Кабмина. Что хотел показать Кремль этой атакой? Можно ли сказать, что теперь война вышла на новый уровень? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Удар по Кабмину. Фото: из открытых источников
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш говорит, если удар по зданию Кабмина был не следствием падения обломков сбитого БПЛА, а целенаправленной атакой, что более вероятно, то война вышла на новый уровень – удары по центрам принятия решений. Предпоследний "довод королей".
Сергей Гармаш отмечает, сколько бы не пыжился Кремль, общий баланс для него все больше становится отрицательным. Это заставляет блефовать и повышать ставки при плохих картах на руках. Наши карты ему тоже неизвестны, иначе не пришлось бы распушивать свой павлиний хвост, обнажая куриную попку. То есть, сама кампания запугивания противника говорит о том, что растут его страхи и сомнения в возможностях.
Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли считает, что за массированной атакой на Украину и ударом по зданию Кабмина скрываются месседжи Зеленскому и миру от путина.
Эксперт отмечает, что первый месседж – если Киев не согласится на условия путина по прекращению войны, то, чем дальше, тем больше дронов и пакет будет прилетать в Киев и другие города Украины. Именно поэтому эта атака стала самой массированной за все время. А это будет означать не только больше разрушений инфраструктуры, но и больше убитых гражданских, включая женщин и младенцев, как это произошло в Киеве.
Если же говорить о том, что может и должен сделать Запад и Трамп лично в качестве ответа, то Максим Яли говорит, что прежде всего предоставить Украине больше оружия и ввести новые санкции против россии.
Читайте также на портале "Комментарии" — этим летом установлен новый рекорд в войне: о чем идет речь.