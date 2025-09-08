Этим летом установлен новый рекорд в войне: о чем идет речь

Этим летом в Украине не было тихих ночей. В июне и июле российские оккупанты запустили суммарно 11 739 дронов, что является рекордом с начала полномасштабной войны. Также россияне за два месяца атаковали Украину 433 крылатыми и баллистическими ракетами. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в аналитической статье "Washington Post".

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что в июне и июле в результате российских воздушных атак погибли 518 мирных жителей, а еще более 1500 человек получили ранения. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, июнь и июль стали самыми смертоносными месяцами для мирных жителей страны за последние три года.

"Сейчас в одной атаке используется больше дронов, чем было бы за месяц ударов в 2024 году", — рассказал в интервью СМИ старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Высокопоставленный европейский дипломат в разговоре с журналистами заявил, что россияне продолжат совершать ночные атаки по Украине, нанося удары по разным регионам страны. Он подчеркнул, что Россия сейчас совершенно не заинтересована в прекращении боевых действий.

Отметим, несмотря на увеличение дроновых атак по Украине со стороны агрессора военнослужащий Сил ТРО, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что россиянам нужно больше времени, чтобы подготовиться к запуску 1000 беспилотников за одну атаку по Украине и повторять такие атаки несколько дней подряд. Эксперт напомнил, что во время атаки в ночь на 7 августа россияне использовали более 800 дронов, а перед тем накапливали их несколько недель.

"Чтобы применить сегодня 800+ дронов, враг был "на паузе": настолько массированных ударов не было три недели, пока были саммит Путина и Дональда Трампа на Аляске, потом – переговоры в Белом доме. И противник смог накопить. Чтобы точно сказать, когда враг сможет запускать до тысячи дронов, нужно еще время", — сказал эксперт.



