Будет ли бить теперь РФ 1000 "Шахедов" по Украине каждую ночь: над чем нам стоит всерьез задуматься

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью "Новости.Live" рассказал, что Россия нарастила производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед" до 2 700 единиц в месяц. И уже в ночь на 7 сентября Россия ударила по Украине рекордным числом дронов. Готовы ли уже россияне запускать 1000 "Шахедов" каждую ночь? Над чем стоит всерьез задуматься Украине? Издание "Комментарии", разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Удар по Кабмину. Фото: из открытых источников

Дронов уже может быть накоплено несколько тысяч

Военнослужащий Сил ТРО, военный эксперт Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что россиянам нужно больше времени, чтобы подготовиться к запуску 1000 беспилотников за одну атаку по Украине и повторять такие атаки несколько дней подряд.

Эксперт напомнил, что во время атаки в ночь на 7 августа россияне использовали более 800 дронов, а перед тем накапливали их несколько недель.

"Чтобы применить сегодня 800+ дронов, враг был "на паузе": настолько массированных ударов не было три недели, пока были саммит Путина и Дональда Трампа на Аляске, потом — переговоры в Белом доме. И противник смог накопить. Чтобы точно сказать, когда враг сможет запускать до тысячи дронов, нужно еще время", — сказал он.

При этом Мусиенко не исключает, что дронов уже может быть накоплено несколько тысяч. При этом, пока нет оснований говорить, что противник способен запускать до 1000 за короткий промежуток времени.

"Безусловно, россияне к этому стремятся. Все будет зависеть от того, сколько накопят до следующей подобной атаки. Если на 800+ уйдет менее трех недель, тогда можно говорить о тревожной тенденции. Но пока говорить о 1000 и более преждевременно, хотя такие риски есть", — добавил эксперт.

Удар по крыше Кабмина был показательным

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "Киев 24" отметил, что вражеский удар по зданию Кабинета министров Украины был показательным, и после него Украине стоит всерьез задуматься над улучшением системой противовоздушной обороны.

"Я думаю, что этот удар по крыше Кабмина был показательным. С точки зрения того, что у нас не все в порядке с системой ПВО. Потому что действительно, этот квартал наиболее защищен из всех кварталов, которые есть в Киеве, и вообще — на территории Украины", — отметил он.

Криволап подчеркнул: то, что случилось, указывает, что "не все в порядке".

"Надо серьезно задумываться над системой ПВО, особенно в отношении "Шахедов", и существенно ее менять", — резюмировал эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия готовится к "решающему прорыву": в ВСУ рассказали, какой город будет пытаться захватить враг.



