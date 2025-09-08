Будет ли бить теперь РФ 1000 "Шахедов" по Украине каждую ночь: над чем нам стоит всерьез задуматься

Рубрики
Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью "Новости.Live" рассказал, что Россия нарастила производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед" до 2 700 единиц в месяц. И уже в ночь на 7 сентября Россия ударила по Украине рекордным числом дронов. Готовы ли уже россияне запускать 1000 "Шахедов" каждую ночь? Над чем стоит всерьез задуматься Украине? Издание "Комментарии", разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Удар по Кабмину. Фото: из открытых источников
Военнослужащий Сил ТРО, военный эксперт Александр Мусиенко в интервью "РБК-Украина" заявил, что россиянам нужно больше времени, чтобы подготовиться к запуску 1000 беспилотников за одну атаку по Украине и повторять такие атаки несколько дней подряд.
Эксперт напомнил, что во время атаки в ночь на 7 августа россияне использовали более 800 дронов, а перед тем накапливали их несколько недель.
При этом Мусиенко не исключает, что дронов уже может быть накоплено несколько тысяч. При этом, пока нет оснований говорить, что противник способен запускать до 1000 за короткий промежуток времени.
Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "Киев 24" отметил, что вражеский удар по зданию Кабинета министров Украины был показательным, и после него Украине стоит всерьез задуматься над улучшением системой противовоздушной обороны.
Криволап подчеркнул: то, что случилось, указывает, что "не все в порядке".
