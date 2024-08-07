Путин хочет поскорее сразу два города Донбасса: где ситуация наиболее угрожающая

Российские захватчики одновременно пытаются захватить два ключевых города на Донбассе. Речь о Покровске и Торецке, куда пытается прорваться враг. Есть ли шансы остановить РФ на Покровском направлении? Какая сейчас ситуация под Торецком? Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, чтобы разобраться в этих вопросах.

Торецк

Россия несет колоссальные потери и ведет боевые действия в селах Донбасса

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона рассказал, что российские оккупанты в Донецкой области действуют по принципу, который российское командование считает наиболее эффективным.

"Что там, где они имели успех — там его и нужно развивать. К сожалению, так случилось, что враг имел определенные успехи, начиная с Авдеевки, ценой огромных потерь. Российские войска сейчас теряют очень много сил — красная армия теряла столько, но доходила в Берлин и с помощью союзников свергла нацистский режим. А здесь Россия несет колоссальные потери и ведет боевые действия в селах Донбасса. Это тоже надо понимать", – сказал Мусиенко.

Он также объяснил, какие цели преследует РФ по двум ключевым направлениям Донецкой области.

Эксперт говорит, что если посмотреть на Покровское направление и на Торецк. Из Торецка россияне думают отправляться на Константиновку.

"На Покровском направлении, если враг не сможет продолжить наступление и их остановят – а я думаю, что их остановят. Есть условия и основания говорить об этом. Тогда враг может уйти с южного фланга в сторону Константиновки. То есть в сторону группировки, которая может двигаться в районе Торецкая. Это на сегодняшний день намерения врага", – объяснил Мусиенко.

Захват терриконов вблизи Железного позволит врагу активизировать наступательные действия на Торецке.

Военный эксперт Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что между Нью-Йорком и Железным Донецкой области есть участок, который держат украинские военные, однако россияне пытаются охватить зону с двух сторон, создавая угрозу оцепления.

По его словам, Торецкое направление является сложным из-за нескольких ключевых факторов.

"Враг пытается атаковать по двум направлениям — из Нью-Йорка и по направлению Торецка, а также по направлению Северное — Железное. Эти населенные пункты соединены железной дорогой. Враг пытается переходить через железную дорогу близ Северного. Далее расположены терриконы, которые враг пытается захватить, поскольку они стратегически важны для наступления на Торецк", — сказал он.

Згурец утверждает, что захват терриконов близ Железного позволит врагу активизировать наступательные действия на Торецке, а российские ДРГ уже заходили в Торецк.

"Между Нью-Йорком и Железным есть участок территории, которую держат украинские военные, но враг пытается охватить эту зону с двух сторон, создавая угрозу окружения. Надеюсь, что действующие на этом направлении украинские бригады получат усиление. Наше командование знает о сложности этого участка", — добавил аналитик.

Эксперт считает, что информационное давление и реальная ситуация приведут к принятию решений, которые усложнят противнику продвижения в сторону Торецкого.

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