Путин хочет перевести войну в Украине в мировую. Эксперт раскрыл причины

Российскому диктатору Владимиру Путину выгодно вывести войну в Украине на новый, мировой уровень, поэтому он провоцирует Польшу российскими ракетами, считает Жданов.

Олег Жданов рассказал о хотелках Путина

"Если НАТО собъет российскую ракету, Путин заявит, что НАТО вступило в войну. Россия сочтет, что они приняли боевое столкновение",

– подчеркнул эксперт.

По его словам, Путин считает, что если страны НАТО вступят в войну с Россией, тогда он уже будет вести переговоры не с президентом Владимиром Зеленским, а с ведущими лидерами стран Альянса.

"С Байденом, Макроном, Шольцем, Сунаком. То есть, с первыми лицами стран-членов НАТО. Этого он и хочет добиться. Себя снова легитимизировать на мировой арене и заставить Запад вступить с ним в переговоры",

– отметил Жданов.

По его мнению, Путин считает, что в этих переговорах он сможет диктовать лидерам свои условия.

Военный эксперт подчеркивает, что на Западе понимают планы Путина, поэтому умоляют Украину, например, не применять западное вооружение для ударов по территории России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что системы ПВО Польши могли бы "прикрыть" Львовскую область , однако нужно провести консультации с НАТО и принять политическое решение. Эксперты говорят, чтобы такое решение было принято, необходимо провести консультации с членами НАТО, поскольку в Альянсе могут беспокоиться, не будет ли Россия расценивать такие действия, как участие НАТО в войне на стороне Украины.

Также портал "Комментарии" сообщал, что Польша может сбивать российские ракеты над территорией Украины, однако руководство страны выбирает более взвешенную позицию, чтобы "не вовлекать" НАТО в противостояние с РФ.



