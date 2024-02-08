Путин хочет перевести войну в Украине в мировую. Эксперт раскрыл причины

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Ткачик Олеся
Российскому диктатору Владимиру Путину выгодно вывести войну в Украине на новый, мировой уровень, поэтому он провоцирует Польшу российскими ракетами, считает Жданов.
Олег Жданов рассказал о хотелках Путина
По его словам, Путин считает, что если страны НАТО вступят в войну с Россией, тогда он уже будет вести переговоры не с президентом Владимиром Зеленским, а с ведущими лидерами стран Альянса.
По его мнению, Путин считает, что в этих переговорах он сможет диктовать лидерам свои условия.
Военный эксперт подчеркивает, что на Западе понимают планы Путина, поэтому умоляют Украину, например, не применять западное вооружение для ударов по территории России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что системы ПВО Польши могли бы "прикрыть" Львовскую область , однако нужно провести консультации с НАТО и принять политическое решение. Эксперты говорят, чтобы такое решение было принято, необходимо провести консультации с членами НАТО, поскольку в Альянсе могут беспокоиться, не будет ли Россия расценивать такие действия, как участие НАТО в войне на стороне Украины.
Также портал "Комментарии" сообщал, что Польша может сбивать российские ракеты над территорией Украины, однако руководство страны выбирает более взвешенную позицию, чтобы "не вовлекать" НАТО в противостояние с РФ.
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