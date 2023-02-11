Путин готовится к "празднованию" годовщины вторжения в Украину: СМИ узнали новые подробности

Глава Кремля к годовщине полномасштабного вторжения в Украину готовит праздник. Но в этом году массовке заплатят за участие гораздо меньше. Об этом пишет Bild .

Журналисты узнали, что в столице России состоится митинг-концерт, посвященный годовщине начала российской войны против Украины. Планируется, что на нем с речью выступит глава Кремля Путин.

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СМИ узнали, что на организованный российскими властями концерт снова набирают массовку.

"Участникам праздника" обещают заплатить по 500 рублей за несколько часов "работы". Также на "праздник" собирают студентов, которым обещают еду и брендовую одежду.

Авторы материала отмечают, что в прошлом году в сентябре на стадионе "Лужники" уже проходил похожий митинг, но тогда же "участникам" обещали заплатить 1,5 тысяч рублей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что новое наступление кафиров может быть отложено . На сегодняшний день страна-агрессор очень хочет начать масштабное наступление на Украину, но имеет возможность это сделать, потому что России катастрофически не хватает ресурсов. К годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля россияне не успеют все подготовить, как бы им этого ни хотелось. Такова уверенность в интервью Kyiv Post представитель Главного управления разведки Андрей Черняк. В украинской разведке знают, что Россия намерена активизировать свои штурмовые атаки на Донбассе в ближайшие несколько недель. То, что сейчас происходит на востоке Украины – это попытка страны-агрессора "найти слабые места в нашей обороне". По его словам, все силы Россия бросает на то, чтобы добиться хотя бы тактического успеха на Донбассе. На самом деле это очень проблематично, потому что у России есть целый спектр проблем от нехватки высокоточного оружия до профессиональных офицерских кадров. Что касается проблем с высокоточным оружием, то россияне использовали более 80% запасов высокоточных ракет.