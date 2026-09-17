Путин готовит ужасный сценарий Киеву: это приведет к полному коллапсу в столице

Россия несколько дней подряд атаковала АЗС в Киеве — было несколько попаданий в разных районах столицы.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт, бывший работник СБУ Иван Ступак отметил, что в Киеве были атакованы в основном заправки, принадлежащие украинскому монополисту — государственной компании "Укрнафта". Эксперт пояснил, что по меньшей мере одна из этих заправок ранее принадлежала сети Glusco (собственность Виктора Медведчука), еще пять принадлежали компании Shell (тоже есть инвестиции от РФ). Ступак объяснил, что эти заправки были национализированы и перешли в состав украинского гиганта "Укрнафта". По словам эксперта, прослеживается мнение, что это как бы месть со стороны бывших владельцев.

"Основная цель — это лишить украинцев топлива. Другое дело, что АЗС восстанавливаются. Около 80% АЗС восстанавливается, но создается напряжение. Когда появляются дроны в воздухе, заправки перестают работать, заправиться невозможно — топливо ни в бак, ни в канистру нельзя взять. В случае необходимости, например, в ноябре, декабре заправить быстро генератор, а есть воздушная тревога, заправки не работают, будет действительно коллапс”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска значительно усилили обстрелы Украины — под постоянными баллистическими и дроновыми атаками находится и столица Украины. В Раде отмечают, что Киеву нужно дать статус прифронтового города, а в Киевской области — прифронтовой территории. Народный депутат Сергей Демченко заявил, что он как юрист вообще не считает, что в Украине военное положение. По его словам, следует вводить состояние войны.



