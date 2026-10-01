Путин готовит новый удар с севера: когда может запустить опасный сценарий

В России после проведения выборов в Госдуму приступили к скрытой мобилизации. Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский. По словам военного ВСУ Кирилла Сазонова, Россия может мобилизовать около 300 тыс. человек и одним из сценариев может стать наступление на Киев. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, когда возможно наступление врага на столицу Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что называть конкретную дату нового наступления на Киев неправильно. Модель ИИ обращает внимание на оценку командующего Нацгвардией Александра Пивненко: для масштабной операции с севера России понадобилось бы не менее 70 тысяч военных. Пока такой группировки нет. Это подтверждала и публичная оценка Пивненко, который заявлял, что у России пока нет достаточных сил для наступления в направлении Киева.

В то же время ChatGPT не исключает саму возможность такого сценария. Ранее в разведке предполагалось, что после новой мобилизации Россия может получить возможность для наступления через север Украины зимой.

Поэтому главным ориентиром, по мнению чат-бота, должна быть не дата в календаре, а конкретные признаки подготовки: опрокидывание войск в Беларусь и границу, создание логистики, накопление техники и боеприпасов.

Чат-бот Gemini также не видит прямой и непосредственной угрозы повторного массированного наземного наступления на Киев в ближайшее время. Главная причина – недостаток ударной группировки на северных границах и в Беларуси. Чат-бот отмечает, что север Украины сейчас укреплен иначе, чем в начале полномасштабной войны. В то же время, он допускает другой временной горизонт: по его оценке, гипотетический сценарий нового наступления может сместиться до конца зимы — начала 2027 года.

Но это будет зависеть от темпов мобилизации в России и возможности накапливать необходимые ресурсы. Gemini также указывает, что подготовку сделки такого масштаба трудно было бы скрыть от украинской разведки.

Пока же, по мнению чат-бота, Россия давит на Киев другим способом – регулярными воздушными ударами, пытаясь истощить столицу и ее тыл.

Чат-бот DeepSeek обращает внимание, что планы операции против Киева и Чернигова действительно обсуждались на уровне российского военного руководства. Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщал, что российским военным была поставлена задача спланировать несколько вариантов операции. В то же время Украина не фиксирует создание наступательной группировки по этим направлениям.

Именно поэтому DeepSeek разделяет планирование и подготовку наступления. Для операции, по оценке Пивненко, России нужно более 70 тысяч военных, а признаков формирования такой группировки на севере нет.

В то же время, DeepSeek считает более реалистичным ближайшим сценарием усиления воздушного давления. Чат-бот ссылается на оценку The Economist, согласно которой Россия может совмещать массированные удары, диверсии и попытки дестабилизации Киева, а пик такой кампании ожидается в ноябре.

Все три чат-бота сходятся в главном: непосредственных признаков готовности России к новому масштабному наземному наступлению на Киев сейчас нет, а для такой операции требуется значительное наращивание сил.

Различаются акценты. ChatGPT говорит прежде всего об условиях, при которых наступление станет возможным. Gemini называет наиболее отдаленный из трех временных ориентиров – конец зимы или начало 2027 года. DeepSeek больше сосредотачивается на уже имеющихся планах операции и прогнозе усиления воздушных ударов, в том числе до ноября.

Пока все три оценки сводятся к одному: главная угроза для Киева в ближайшее время связана не с наземным штурмом, а с усилением воздушных атак.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему РФ начала бить по мостам в Киеве.



