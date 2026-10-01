Путін хоче розірвати Київ навпіл: Кремль пішов на небезпечний крок

Російські дрони 1 жовтня двічі влучили поблизу опорної частини Південного мосту в Києві. Моніторингові канали попередили, що ворог зосередився на знищенні ключових логістичних артеріях, які сполучають правий і лівий береги Києва. На цьому тлі постало питання: якщо Росія справді починає системно бити по столичних мостах, чого вона хоче досягти. Штучний інтелект спрогнозував найімовірніші сценарії.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що мета може бути значно ширшою за пошкодження окремого мосту. Переправи через Дніпро — це логістичні артерії, якими переміщуються люди, техніка, пальне та інші ресурси.

За його оцінкою, виведення з ладу навіть однієї переправи створює навантаження на альтернативні маршрути. Але одномоментно знищити всі київські мости для Росії надзвичайно складно.

Тому, на думку ChatGPT, ставка може робитися не на миттєве блокування столиці, а на поступове вибивання ключових вузлів. Чат-бот зазначив, що РФ достатньо поступово вибивати ключові вузли, змушувати місто перебудовувати логістику і накопичувати транспортний хаос.

Чат-бот Copilot також називає мости стратегічними артеріями Києва, адже через них забезпечуються переміщення великої кількості вантажів та людей.

За логікою чат-бота, знищення переправ мало б ускладнити оборону столиці, паралізувати частину логістики та створити серед населення відчуття ізоляції. Окремо Copilot говорить про психологічний тиск — демонстрацію вразливості Києва.

Водночас чат-бот зазначає, що повністю паралізувати столицю таким способом буде складно через наявність кількох мостів, альтернативних маршрутів та інженерних служб, які можуть відновлювати пошкодження.

Чат-бот DeepSeek бачить у ситуації ще один аспект — зміну характеру війни навколо київських переправ. Чат-бот вважає удар по Південному мосту свідомим кроком, після якого мости вже не можна розглядати як своєрідну “червону лінію”.

За його версією, логіка Росії полягає у спробі “розірвати” Київ, якщо захопити столицю не вдалося. Пошкодження мостів, на думку DeepSeek, може роз'єднати береги, ускладнити транспорт і посилити паніку.

Окремо чат-бот говорить про нові "Герані-4" із кумулятивно-ріжучою бойовою частиною, яку він називає призначеною для посилених конструкцій. У відповіді йдеться, що удари можуть спрямовуватися не просто по проїжджій частині, а по опорах, щоб надовго вивести міст із роботи.

Усі три відповіді сходяться в головному: київські мости розглядаються як критичні логістичні вузли, а їхнє пошкодження може ускладнити сполучення між берегами Дніпра та створити додаткове навантаження на місто.

Різняться акценти. ChatGPT говорить передусім про поступове руйнування логістики й транспортний хаос. Copilot додає психологічний тиск та вплив на цивільних. DeepSeek робить акцент на можливій зміні тактики атак і використанні спеціальних бойових частин для ураження конструкцій.

Жоден із трьох чат-ботів не описує повне знищення мостів як простий сценарій. Основна різниця — у поясненні того, наскільки далеко може зайти така тактика.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін може кинути нові війська на наступ на Київ.