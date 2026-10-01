Путін готує новий удар з півночі: коли може запустити небезпечний сценарій

В Росії після проведення виборів до Держдуми розпочали приховану мобілізацію. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. За словами військового ЗСУ Кирила Сазонова, Росія може мобілізувати близько 300 тис. осіб і одним зі сценаріїв може бути наступ на Київ. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, коли можливий наступ ворога на столицю України.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що називати конкретну дату нового наступу на Київ неправильно. Посилення ударів по столиці та області саме по собі не означає початку Модель ШІ звертає увагу на оцінку командувача Нацгвардії Олександра Півненка: для масштабної операції з півночі Росії знадобилося б щонайменше 70 тисяч військових. Наразі такого угруповання немає. Це підтверджувала й публічна оцінка Півненка, який заявляв, що Росія поки не має достатніх сил для наступу в напрямку Києва.

Водночас ChatGPT не відкидає саму можливість такого сценарію. Раніше в розвідці припускали, що після нової мобілізації Росія може отримати можливість для наступу через північ України взимку.

Тому головним орієнтиром, на думку чат-бота, має бути не дата в календарі, а конкретні ознаки підготовки: перекидання військ до Білорусі та кордону, створення логістики, накопичення техніки й боєприпасів.

Чат-бот Gemini також не бачить прямої та безпосередньої загрози повторного масованого наземного наступу на Київ найближчим часом. Головна причина — нестача ударного угруповання на північних кордонах та в Білорусі. Чат-бот наголошує, що північ України зараз укріплена інакше, ніж на початку повномасштабної війни. Водночас він допускає інший часовий горизонт: за його оцінкою, гіпотетичний сценарій нового наступу може зміститися до кінця зими — початку 2027 року.

Але це залежатиме від темпів мобілізації в Росії та її можливості накопичувати необхідні ресурси. Gemini також вказує, що підготовку операції такого масштабу важко було б приховати від української розвідки.

Поки ж, на думку чат-бота, Росія тисне на Київ іншим способом — регулярними повітряними ударами, намагаючись виснажити столицю та її тил.

Чат-бот DeepSeek звертає увагу на те, що плани операції проти Києва та Чернігова справді обговорювалися на рівні російського військового керівництва. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомляв, що російським військовим поставили завдання спланувати кілька варіантів операції. Водночас Україна не фіксує створення наступального угруповання на цих напрямках.

Саме тому DeepSeek розділяє планування та безпосередню підготовку наступу. Для операції, за оцінкою Півненка, Росії потрібно понад 70 тисяч військових, а ознак формування такого угруповання на півночі немає.

Водночас DeepSeek вважає більш реалістичним найближчим сценарієм посилення повітряного тиску. Чат-бот посилається на оцінку The Economist, за якою Росія може поєднувати масовані удари, диверсії та спроби дестабілізації Києва, а пік такої кампанії очікується в листопаді.

Усі три чат-боти сходяться в головному: безпосередніх ознак готовності Росії до нового масштабного наземного наступу на Київ зараз немає, а для такої операції потрібне значне нарощування сил.

Різняться акценти. ChatGPT говорить насамперед про умови, за яких наступ стане можливим. Gemini називає найбільш віддалений із трьох часових орієнтирів — кінець зими або початок 2027 року. DeepSeek більше зосереджується на вже наявних планах операції та прогнозі посилення повітряних ударів, зокрема до листопада.

Поки ж усі три оцінки зводяться до одного: головна загроза для Києва найближчим часом пов'язана не з наземним штурмом, а з посиленням повітряних атак.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому РФ почала бити по мостах в Києві.



