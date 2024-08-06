Путин готовит новую катастрофу в Украине: эксперт напугал прогнозом

Кремлевский диктатор Владимир Путин манипулирует МАГАТЭ, создавая новую угрозу с риском инцидента на крупнейшей атомной станции Европы. Диктатор может вызвать аварию хуже Фукусима. Охлаждение оборудования и ядерного топлива на ЗАЭС оккупанты не смогут обеспечить, что может привести к выкипанию пруда-охладителя и перегреву активной зоны, заявил начальник отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк в интервью "Новинам Приазовья" . Он отметил, что после подрыва дамбы Каховской ГЭС, российские оккупанты готовят новую катастрофу.

ЗАЭС

Гуменюк предостерегает, что на ЗАЭС увеличивается количество военных, что свидетельствует о ядерном терроре со стороны РФ. Если Россия перезапустит энергоблоки и подключит их к своей энергосистеме, то катастрофа станет лишь вопросом времени.

"Подключение энергоблока в российскую энергосистему – это для Украины уже будет сам по себе вызов. Сейчас Украина соединяется с энергетической системой Европы и подключение России будет оказывать непосредственное влияние даже на энергетическую систему Европы. Это уже преступление. Чтобы питать оборудование, охлаждать ядерные реакторы, Украина предоставляет и без того дефицитную электроэнергию для обеспечения безопасности на Запорожской станции. Если перезапустить даже один энергоблок, то энергия, которая будет выделяться в ядерном реакторе, увеличится в тысячи раз. охлаждать ядерное топливо, чтобы долго охлаждать оборудование. Это может привести к выкипанию пруда-охладителя и, в принципе, к разогреву активной зоны, потому что нечем будет ее охлаждать.

Он также отметил, что существует дефицит персонала по эксплуатации энергоблоков на ЗАЭС. Запорожская станция существенно модернизирована и отличается от российских, поэтому для ее работы требуются специально обученные кадры.

Эксперт предупреждает, что неудачный запуск даже одного энергоблока может повлечь за собой последствия на уровне аварии на Фукусиме, а радиационное загрязнение может распространиться за пределы Украины и достичь Европы.

"По моему мнению, мировое сообщество показало, что оно не имеет никакого влияния на россиян относительно их пребывания или изгнания с Запорожской станции. Поэтому здесь только можно надеяться на остатки их (оккупантов) здравого смысла, что они не будут это делать, потому что это опасность будет не только для Украины и Европы, но и для них", – добавил Гуменюк.

Он отметил, что главным вызовом для мира является недопущение перезапуска реакторов. Запорожская АЭС будет в безопасности только после освобождения территории от окупантов и возвращения под контроль Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия уже готовила провокацию на ЗАЭС.



