Путин готовит новую катастрофу в Украине: эксперт напугал прогнозом

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин манипулирует МАГАТЭ, создавая новую угрозу с риском инцидента на крупнейшей атомной станции Европы. Диктатор может вызвать аварию хуже Фукусима. Охлаждение оборудования и ядерного топлива на ЗАЭС оккупанты не смогут обеспечить, что может привести к выкипанию пруда-охладителя и перегреву активной зоны, заявил начальник отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк в интервью "Новинам Приазовья" . Он отметил, что после подрыва дамбы Каховской ГЭС, российские оккупанты готовят новую катастрофу.
ЗАЭС
Гуменюк предостерегает, что на ЗАЭС увеличивается количество военных, что свидетельствует о ядерном терроре со стороны РФ. Если Россия перезапустит энергоблоки и подключит их к своей энергосистеме, то катастрофа станет лишь вопросом времени.
Он также отметил, что существует дефицит персонала по эксплуатации энергоблоков на ЗАЭС. Запорожская станция существенно модернизирована и отличается от российских, поэтому для ее работы требуются специально обученные кадры.
Эксперт предупреждает, что неудачный запуск даже одного энергоблока может повлечь за собой последствия на уровне аварии на Фукусиме, а радиационное загрязнение может распространиться за пределы Украины и достичь Европы.
Он отметил, что главным вызовом для мира является недопущение перезапуска реакторов. Запорожская АЭС будет в безопасности только после освобождения территории от окупантов и возвращения под контроль Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия уже готовила провокацию на ЗАЭС.
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