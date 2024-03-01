Путин готов к войне с НАТО, но его пока сдерживают два фактора

Как сообщил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в колонке на "Главреде", послание Владимира Путина с угрозами Запада все же больше было ориентировано на внутреннего потребителя. По его словам, рядовые россияне связывают "величие" свои нации со страхом. Они хотят, чтобы РФ боялись в мире, отсюда и угрозы ядерным оружием.

Владимир Путин

Кроме того, Путин намекает странам Запада, что эскалация в войне еще возможна, поэтому следует ограничить помощь Украине. На кого-то, отмечает эксперт, эти угрозы могут возыметь действие, но, правда в том, что российского диктатора также и перестают бояться. Использование даже тактический боезаряд, это будет переход за "красные линии" с ответной реакцией.

При этом политолог считает, что Запад все же должен ответить на устрашение Путина, но делать это малыми шагами – усиливать помощь Украине, возможно, даже ввести свои войска, как предлагает президент Франции Эммануэль Макрон.

"Однако если солдаты НАТО прибудут на территорию Украины, Россия будет способна нанести по ним ракетный неядерный удар. Но не по территории ЕС. По крайней мере, пока",

– считает Горбач.

Он не исключает, что российский диктатор может готовить новую войну против одной из стран НАТО. Однако, по его словам, сейчас Путин не идет на этот шаг по двум причинам. Во-первых, ему нужны резервы и сворачивание фронта в Украине. Во-вторых, необходим и подходящий политический момент, который может принести победу РФ. При этом, добавляет политолог, победой Россия будет считать не оккупацию страны НАТО, а отсутствие адекватного ответа от членов Альянса.

"Если Путин использует момент, например, во время президентских выборов в США или других, или же разожжет внутренний конфликт между внутренними силами в Польше, то он может пойти на авантюру. Такие моменты могут сложиться, и даже не имея надлежащих резервов сил и средств, он может пойти на авантюру, чтобы воспользоваться моментом, который больше может не повториться",

– считает политолог.

По его словам, сначала может быть осуществлена военная интервенция, а затем последуют очередные угрозы ядерному оружию. То есть, подчеркивает Горбач, российский диктатор может попытаться взять НАТО на слабо".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что, по мнению военного Юрия Касьянова, война в Украине может быть долгой , и даже возможно, ядерной.