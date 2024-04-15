Путин этого не ожидал: Украина скопировала лучшее оружие России

Украинские военные скопировали и воспроизвели один из лучших российских беспилотников-камикадзе "Ланцет", заявил немецкий журналист Юлиан Репке. По его словам, теперь у "Путина настоящая проблема".



Российский беспилотник "Ланцет". Фото из открытых источников

В свои статьи для издания Bild Юлиан Репке сообщил, что украинская компания CDET (Company of Defense and Electronic technology) создала дрон, который фактически является копией российского беспилотника "Ланцет".

По его словам, беспилотник получил название Ram X, однако украинские военные благодаря его схожести на "Ланцет" с характерными восемью крыльями и уникальной форме, называют его "Укроланцет".

Репке указывает, что недавно опубликованые видео СБУ, где показана серия ударов украинских беспилотников по российским зенитным системам и другим транспортным средствам, продемонстрировала возможности украинского аналога российского "Ланцета".

"Все это говорит о том, что Украине — как было объявлено несколько месяцев назад — удалось не только скопировать мощное российское оружие, но и массово производить его", — заключает немецкий журналист.

В феврале 2024 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что Украина в рамках проекта "Армия дронов" через два месяца будет иметь аналог российского дрона "Ланцет". Таким образом, Украина активно проводит реверс-инжиниринг, то есть обратную разработку, которая изучает и анализирует вражескую технику, а затем позволяет использовать лучшие ее характеристики в пользу ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина начала использовать на поле боя оружие, являющееся аналогом военной техники времен Древнего Рима.

Также "Комментарии" писали о военном, который назвал неожиданную опасность, которую может нести российская трофейная техника.