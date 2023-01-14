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Путин дал команду готовить мобилизованных на апрель: что задумал диктатор

Путин хочет попробовать во второй раз взять Украину за три дня

сегодня, 15:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Кремль рассчитывает благодаря новой волне мобилизации существенно увеличить российскую армию. Российскому командованию поставлен план мобилизовать еще 500 тысяч человек. Их хотят бросить на фронт в новое наступление, которое по плану РФ должно состояться уже в апреле. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The Times".

Путин дал команду готовить мобилизованных на апрель: что задумал диктатор

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на информацию западной разведки, отмечает, что российский президент Владимир Путин может не побояться и публично объявить новую волну мобилизации в ближайшие недели. Это даст возможность существенно ускорить процесс увеличения российского войска в Украине.

"Если решение будет принято в течение нескольких недель, до апреля, когда зимняя грязь в Украине высохнет достаточно для большого наступления, можно будет научить и отправить на фронт до 500 000 дополнительных россиян", — говорится в сообщении.

При этом западные разведки отмечают, что хоть официально новая волна мобилизации в России еще и не объявлена, в российских военкоматах уже ведется серьезная подготовка к мобилизации.

Прежде, чем решиться на новый виток эскалации у Путина распорядились провести закрытый частный опрос. В итоге, оказалось, что большинство россиян волнует тема войны, но они также не хотят мириться с поражением, говорится в материале издания.

Стоит отметить, ранее о подготовке новой волны мобилизации в РФ сообщала украинская разведка.

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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/kyiv-tries-to-rally-west-before-500-000-russians-go-to-front-ppflp39w0
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