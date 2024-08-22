Путин чуть не дожал Запад по капитуляции Украины: в Киеве вовремя спохватились

В последнее время активно распространялись месседжи о том, что Украине нужно идти на переговоры с Россией, потому что кремлевскому диктатору Владимиру Путину все удается, даже ценой больших потерь, говорит политолог Юрий Богданов.

Владимир Путин

"В линейной войне без изменений и резких движений логика Путина работала: он давит, Украина постепенно сдает территории – да, очень-очень медленно, но сдает, Запад боится эскалации и поэтому надо уступить. Плюс на это работало психологическое давление на военное и гражданское население Украины путем постоянного ракетного террора и работы его информационной армии", — говорит эксперт.

Кроме того, добавил он, враждебная пропаганда отлично отработала тему о том, что Украина якобы не умеет планировать наступательные операции, при этом забыв операции в Херсоне и Харьковской области. Все эти заявления должны были создать картинку, что Россию нельзя победить.

Чтобы сломать эти нарративы, говорит Богданов, Украине снова нужно было продемонстрировать, что она умеет наступать, что инвестиции в победу – оправданы, и так называемые "красные линии" Путина – блеф. Все это и продемонстрировала операция в Курской области, критикуемая в РФ, в КНДР, а также некоторые "радофилы" в Украине. На Западе, говорит эксперт, операцию в Курской области признают рискованной, однако оправданной.

При этом эксперты считает, что все критики сделки на Курщине "рано хоронят Покровск".

"Во-вторых, мы уже теряли в этой войне и Купянск, и Изюм, и многое другое. Враг был под Киевом и на окружной Харькове. Но сейчас РФ очень далеки от этих рубежей. Украина же перенесла войну на территорию агрессора. Такие вот дела", – подчеркнул Богданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после успеха в Курской области Украина готовит переговоры с РФ и хочет обсудить с ней обмен пленными в формате "всех на всех".



