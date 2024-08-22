Путин чуть не дожал Запад по капитуляции Украины: в Киеве вовремя спохватились

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Ткачик Олеся
В последнее время активно распространялись месседжи о том, что Украине нужно идти на переговоры с Россией, потому что кремлевскому диктатору Владимиру Путину все удается, даже ценой больших потерь, говорит политолог Юрий Богданов.
Владимир Путин
Кроме того, добавил он, враждебная пропаганда отлично отработала тему о том, что Украина якобы не умеет планировать наступательные операции, при этом забыв операции в Херсоне и Харьковской области. Все эти заявления должны были создать картинку, что Россию нельзя победить.
Чтобы сломать эти нарративы, говорит Богданов, Украине снова нужно было продемонстрировать, что она умеет наступать, что инвестиции в победу – оправданы, и так называемые "красные линии" Путина – блеф. Все это и продемонстрировала операция в Курской области, критикуемая в РФ, в КНДР, а также некоторые "радофилы" в Украине. На Западе, говорит эксперт, операцию в Курской области признают рискованной, однако оправданной.
При этом эксперты считает, что все критики сделки на Курщине "рано хоронят Покровск".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после успеха в Курской области Украина готовит переговоры с РФ и хочет обсудить с ней обмен пленными в формате "всех на всех".
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