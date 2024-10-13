У украинских спецслужб есть сотни, а возможно, и тысячи агентов среди российских военных, которые занимаются не только шпионажем, но и выполняют диверсионные задания, сообщает The Telegraph.

Владимир Путин

Автор статьи пообщался с представителями партизанского движения "Атеш", основанного в Крыму летом 2022 года, существенно расширившего свою деятельность. Сегодня это движение насчитывает более 2000 подпольщиков, действующих на всех оккупированных территориях и в самой России, в том числе проникая в российскую армию.

По словам спикера движения, к "Атешу" постоянно присоединяются российские солдаты, помогая получать информацию как на передовой, так и в тылу. В последнее время количество таких военных значительно возросло, и они стали ключевыми участниками выполнения важных разведывательных и диверсионных операций.

Движение тесно сотрудничает с украинской разведкой и другими группами сопротивления, полагаясь на глубокие знания местных жителей, а также российских военных. Представитель "Атеша" отмечает, что российские солдаты предоставляют ценную информацию о перемещении войск, поставках оружия и боеприпасов, а также о расположении командных пунктов.

Украинские агенты также активно работают на российских авиабазах, где они сообщают о количестве и состоянии самолетов, системах ПВО и складах горючего и боеприпасов. Некоторые из них принимают участие в высокорисковых операциях, повреждая технику или провоцируя пожары для демаскирования позиций противника.

Среди таких агентов есть русские солдаты, вставшие на путь борьбы против путинского режима. Один из них, поджег блиндаж своего подразделения на Левобережье Днепра, сумел вызвать панику и многочисленные ранения среди своих товарищей. Другой агент работает на авиабазе в сотнях миль от украинской границы, собирая информацию о перемещении самолетов и поставках оружия.

Крупнейшим достижением движения "Атеш" стало уничтожение штаба Черноморского флота в Севастополе. Это стало возможным благодаря информации, предоставленной российским солдатом о запланированной встрече командования флота, которую использовали украинские силы для организации точного удара.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что АТЕШ рассказал, куда именно в Крыму попали украинские ракеты, и какой вред нанесли врагу.



