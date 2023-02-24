Путин больше не верит в победу над Украиной – Геращенко

По мнению советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Путин отчаялся на победу в войне в Украине, об этом не означает, что российский диктатор готов остановиться. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Антон Геращенко утверждает, что, несмотря на очевидное преимущество украинских сил на поле боя, Путин не намерен сдаваться.

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"Путин больше не верит в российскую победу над Украиной. Но он не собирается сдаваться", – считает Геращенко.

Советник министра внутренних дел Украины считает, что российский диктатор хочет начать гонку вооружений, устроить еще одну мобилизацию и вести войну последнему солдату РФ. Геращенко утверждает, что проигрыш в войне для президента России хуже смерти миллионов солдат его страны.

Вместе с тем Антон Геращенко приводит два варианта победы Украины в войне с врагом. На массовый мятеж советник министра не надеется, ведь в России мало людей, которые могут начать восстание. Геращенко считает, что смерть Путина или его отстранение от власти кем-то из ближнего окружения более вероятный вариант. Подобными мнениями делился и военный эксперт, отметивший, что Путина могут устранить силовики.

Другим вариантом победы для Украины станет скорый прорыв на юге Украины, который уничтожит коридор между Крымом и Россией. Это сражение стало бы решающим, а ВСУ смогли бы захватить тысячи солдат РФ в плен.

"Первая мировая война была артиллерийской войной. Вторая мировая война — война танков и авиации. Эта война — война дронов. Украине нужно решающее преимущество в беспилотниках и оружии для поддержки беспилотников. Мы выигрываем. Мы вместе победим", — заключает Геращенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о пяти сценариях, как может закончиться война в Украине.

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