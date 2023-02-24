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Путин больше не верит в победу над Украиной – Геращенко

Путин понимает, что не победит в войне, но постарается бросить все свои силы на военные действия.

сегодня, 17:04 comments1021
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Автор:

Slava Kot

По мнению советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Путин отчаялся на победу в войне в Украине, об этом не означает, что российский диктатор готов остановиться. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника

Путин больше не верит в победу над Украиной – Геращенко

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Антон Геращенко утверждает, что, несмотря на очевидное преимущество украинских сил на поле боя, Путин не намерен сдаваться.


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"Путин больше не верит в российскую победу над Украиной. Но он не собирается сдаваться", – считает Геращенко.

Советник министра внутренних дел Украины считает, что российский диктатор хочет начать гонку вооружений, устроить еще одну мобилизацию и вести войну последнему солдату РФ. Геращенко утверждает, что проигрыш в войне для президента России хуже смерти миллионов солдат его страны.

Вместе с тем Антон Геращенко приводит два варианта победы Украины в войне с врагом. На массовый мятеж советник министра не надеется, ведь в России мало людей, которые могут начать восстание. Геращенко считает, что смерть Путина или его отстранение от власти кем-то из ближнего окружения более вероятный вариант. Подобными мнениями делился и военный эксперт, отметивший, что Путина могут устранить силовики.

Другим вариантом победы для Украины станет скорый прорыв на юге Украины, который уничтожит коридор между Крымом и Россией. Это сражение стало бы решающим, а ВСУ смогли бы захватить тысячи солдат РФ в плен.

"Первая мировая война была артиллерийской войной. Вторая мировая война — война танков и авиации. Эта война — война дронов. Украине нужно решающее преимущество в беспилотниках и оружии для поддержки беспилотников. Мы выигрываем. Мы вместе победим", — заключает Геращенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о пяти сценариях, как может закончиться война в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия планирует операцию под фальшивым флагом.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1629082434997297157
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