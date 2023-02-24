Путин больше не верит в победу над Украиной – Геращенко

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Slava Kot
По мнению советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, Путин отчаялся на победу в войне в Украине, об этом не означает, что российский диктатор готов остановиться. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского чиновника
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Антон Геращенко утверждает, что, несмотря на очевидное преимущество украинских сил на поле боя, Путин не намерен сдаваться.
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Советник министра внутренних дел Украины считает, что российский диктатор хочет начать гонку вооружений, устроить еще одну мобилизацию и вести войну последнему солдату РФ. Геращенко утверждает, что проигрыш в войне для президента России хуже смерти миллионов солдат его страны.
Вместе с тем Антон Геращенко приводит два варианта победы Украины в войне с врагом. На массовый мятеж советник министра не надеется, ведь в России мало людей, которые могут начать восстание. Геращенко считает, что смерть Путина или его отстранение от власти кем-то из ближнего окружения более вероятный вариант. Подобными мнениями делился и военный эксперт, отметивший, что Путина могут устранить силовики.
Другим вариантом победы для Украины станет скорый прорыв на юге Украины, который уничтожит коридор между Крымом и Россией. Это сражение стало бы решающим, а ВСУ смогли бы захватить тысячи солдат РФ в плен.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, о пяти сценариях, как может закончиться война в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что Россия планирует операцию под фальшивым флагом.
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