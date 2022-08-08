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Пусть едут в Россию: Зеленский призвал запретить въезд россиян

Зеленский заявил, что россияне сами избрали Путина и должны нести за это ответственность

сегодня, 23:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Владимир Зеленский, чтобы остановить аннексию территории Украины, призвал весь цивилизованный мир запретить въезд всем гражданам России. Об этом украинский президент заявил в интервью The Washington Post .

Пусть едут в Россию: Зеленский призвал запретить въезд россиян

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Владимир Зеленский считает, что "важнейшие санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю". Украинский президент заявил, что граждане России должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

Однако с этой идеей согласны не все. Критики подобных мер аргументируют свою позицию тем, что такой запрет может сказаться даже на тех, кто покинул РФ, протестуя против действий российских властей. Но, по мнению президента Зеленского, это не имеет значения, а "все россияне... пусть едут в Россию".

"Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Тогда они поймут. Они говорят: "Эта (война – Комментарии) не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?" Может. Население избрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него. Разве вы не хотите этой изоляции? Это единственный способ повлиять на Путина", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский инициирует расширение санкций против РФ . Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №7640, предусматривающий расширение санкций против Российской Федерации. Документ предусматривает санкции против юридических лиц из РФ и Украины, конечным собственником, членом и участником которых является Россия и ее граждане, а также лица, связанные с государством-агрессором.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2022/08/08/ukraine-zelensky-interview-ban-russian-travelers/
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