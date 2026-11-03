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Прямые переговоры с Китаем станут самым плохим решением для Украины: эксперт ошеломил причиной

Прямые переговоры Киева с Пекином могут создать для Вашингтона повод сократить поддержку Украины

3 ноября 2026, 12:15
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Клименко Елена








Украине не следует начинать прямые переговоры с Китаем по завершению войны, поскольку это может создать дополнительные риски в отношениях с Соединенными Штатами. Пекин заинтересован в затягивании противостояния между Россией и Западом, а Вашингтон может использовать украинские контакты с китайским руководством в качестве аргумента по сокращению помощи Киеву. Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний.

Прямые переговоры с Китаем станут самым плохим решением для Украины: эксперт ошеломил причиной

Фото: из открытых источников

По его словам, Китай фактически извлекает выгоду от того, что Россия продолжает войну, ведь это истощает ресурсы США и европейских государств. Поэтому украинским властям нужно осторожно подходить к любым дипломатическим инициативам Пекина.

"Что касается прямых контактов с Китаем, я считаю, что это категорически недопустимо для нас. Прямые контакты можно осуществлять через Европейский Союз", – подчеркнул эксперт/

Загородний пояснил, что нынешнее сотрудничество Украины с Соединенными Штатами имеет важное значение, в частности, для американского оборонно-промышленного комплекса. По его мнению, прямые договоренности с Пекином могут поставить это взаимодействие под угрозу.  

"Если мы напрямую будем общаться с Китаем, это будет повод, чтобы нам прекратить помощь. Могут сказать, что из соображений национальной безопасности не могут поддерживать Украину, поскольку она хочет налаживать отношения с нашим врагом", – предостерег политтехнолог.

В то же время, он считает, что Украина не должна полностью игнорировать китайское направление. Однако коммуникацию с Пекином целесообразнее вести при посредничестве европейских партнеров, сохраняя поддержку США.  

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал свои отношения с американским лидером Дональдом Трампом одним словом. По его определению, они "эмоциональны". Глава государства пояснил, что, несмотря на противоречия в отношениях с Вашингтоном, во время войны необходимо оставаться прагматическими.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lA3ASIuNFbg
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