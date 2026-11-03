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Зеленський одним словом описав свої стосунки з Трампом: відповідь президента шокує кожного

Президент України наголосив, що в умовах війни необхідно керуватися прагматичним підходом

3 листопада 2026, 11:50
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Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський охарактеризував свої стосунки з американським лідером Дональдом Трампом одним словом. За його визначенням, вони є "емоційними". Глава держави пояснив, що попри суперечності у відносинах із Вашингтоном під час війни необхідно залишатися прагматичними. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю PBS News Hour.

Зеленський одним словом описав свої стосунки з Трампом: відповідь президента шокує кожного

Фото: з відкритих джерел

Журналісти попросили президента описати взаємини з Трампом на тлі його попередніх заяв про необхідність переобрання українського лідера, пом'якшення санкцій проти Росії та домовленостей щодо закупівлі російського пального.

Відповідаючи на запитання, Зеленський назвав стосунки з американським президентом "емоційними". Водночас він наголосив, що в умовах війни важливо зосереджуватися на реальних інтересах і розуміти, хто є агресором. 

"Хто є ворогом? Хто розпочав цю війну? Путін. Не знаходжу хороших слів, аби описати його. Я не впевнений, що це буде корисно", – заявив глава держави.

Окремо Зеленський прокоментував можливу паливну співпрацю США з Росією. Він поставив під сумнів аргументи про її економічну вигоду та наголосив, що посилення України відповідає інтересам американської безпеки.

На думку президента, якщо Вашингтон справді керується прагматичними міркуваннями, він має підтримувати Київ і посилювати тиск на Москву. 

"Краще сильніше тиснути на Путіна, а не на мене. Не на мене. Я не є тим, хто є агресивним. Це не я", – наголосив Зеленський. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україна стикається з нестачею ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot. Причиною є обмежені обсяги постачань зі Сполучених Штатів, тоді як європейське виробництво боєприпасів поки не може швидко компенсувати дефіцит.  



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