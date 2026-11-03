Прямі переговори з Китаєм стануть найгіршим рішенням для України: експерт приголомшив причиною



















Україні не варто розпочинати прямі переговори з Китаєм щодо завершення війни, оскільки це може створити додаткові ризики у відносинах зі Сполученими Штатами. Пекін зацікавлений у затягуванні протистояння між Росією та Заходом, а Вашингтон може використати українські контакти з китайським керівництвом як аргумент для скорочення допомоги Києву. Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Китай фактично отримує вигоду від того, що Росія продовжує війну, адже це виснажує ресурси США та європейських держав. Тому українській владі потрібно обережно підходити до будь-яких дипломатичних ініціатив Пекіна.

"Що стосується прямих контактів із Китаєм, я вважаю, що це категорично неприпустимо для нас. Прямі контакти можна здійснювати через Європейський Союз", – наголосив експерт/

Загородній пояснив, що нинішня співпраця України зі Сполученими Штатами має важливе значення, зокрема для американського оборонно-промислового комплексу. На його думку, прямі домовленості Києва з Пекіном можуть поставити цю взаємодію під загрозу.

"Якщо ми напряму будемо спілкуватися з Китаєм, це буде привід, щоб нам припинити допомогу. Можуть сказати, що з міркувань національної безпеки не можуть підтримувати Україну, оскільки вона хоче налагоджувати відносини з нашим ворогом", – застеріг політтехнолог.

Водночас він вважає, що Україна не повинна повністю ігнорувати китайський напрямок. Однак комунікацію з Пекіном доцільніше вести за посередництва європейських партнерів, зберігаючи підтримку США.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський охарактеризував свої стосунки з американським лідером Дональдом Трампом одним словом. За його визначенням, вони є "емоційними". Глава держави пояснив, що попри суперечності у відносинах із Вашингтоном під час війни необхідно залишатися прагматичними.