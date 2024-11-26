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Прямой намек на Томагавк: в НАТО обратились к союзникам с призывом

Парламентская ассамблея НАТО призвала предоставить Украине ракеты средней дальности

сегодня, 14:25
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Кравцев Сергей

Парламентская ассамблея НАТО рекомендовала правительствам стран-членов альянса предоставить Украине ракеты средней дальности для сдерживания и самозащиты. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил народный депутат и глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

Прямой намек на Томагавк: в НАТО обратились к союзникам с призывом

Ракеты Томагавк. Фото из открытых источников

Нардеп пояснил, что речь идет о баллистических ракетах с дальностью 1000-5500 километров, в частности таких, как "Томагавки", способных наносить удары на стратегическую глубину противника.

"Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи", — сообщил он.

По словам депутата, принятая резолюция является первым шагом, который создает юридическую основу для дальнейшего решения правительств стран НАТО о передаче соответствующего вооружения Украине.

Чернев также напомнил, что на предыдущей сессии по инициативе украинской делегации Парламентская ассамблея НАТО призвала разрешить Украине наносить удары вглубь территории России, подняв этот вопрос на политический уровень.

"Надеемся на положительное решение и на этот раз", — подытожил нардеп.

Стоит отметить, "Томагавк" – это семейство американских многоцелевых крылатых ракет большой дальности, предназначенных для стратегических и тактических задач. Ракеты способны действовать с подводных, надводных, сухопутных и воздушных платформ.

Полет ракеты осуществляется на предельно малых высотах с возможностью огибания рельефа местности. Они находятся на вооружении кораблей и подводных лодок ВМС США и использовались во всех значительных военных операциях с участием США с момента ввода в эксплуатацию в 1983 году.

По состоянию на 2014 год ориентировочная стоимость одной ракеты составляла 1,45 млн долларов.

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