Прут со всех сил: стало известно, сколько километров россиянам осталось до Покровска

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Кравцев Сергей
Российские войска на востоке уверенно приближаются к Покровску. На сегодняшний день до города противнику осталось 13 километров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bild".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, после взятия Авдеевки в феврале россияне стали наступать на северо-запад, и ближайшие крупный город на этом направлении – Покровск. Это важный для ВСУ логистический пункт, откуда открывается "дорога жизни" к Часовому Яру, а также снабжаются другие передовые части.
По данным эксперта Bild по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, если в начале года российские войска стояли в 38 км от Покровска, то сейчас они приблизились к городу на 13 км, взяв ещё два населённых пункта.
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