Прут со всех сил: стало известно, сколько километров россиянам осталось до Покровска

Российские войска на востоке уверенно приближаются к Покровску. На сегодняшний день до города противнику осталось 13 километров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bild".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, после взятия Авдеевки в феврале россияне стали наступать на северо-запад, и ближайшие крупный город на этом направлении – Покровск. Это важный для ВСУ логистический пункт, откуда открывается "дорога жизни" к Часовому Яру, а также снабжаются другие передовые части.

По данным эксперта Bild по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, если в начале года российские войска стояли в 38 км от Покровска, то сейчас они приблизились к городу на 13 км, взяв ещё два населённых пункта.

"Украинский фронт в Донецкой области продолжает крошиться: российские силы вторжения захватили [посёлок] Желанное и [село] Орловка и теперь находятся всего в 13 км к востоку от Покровска", — пишет Рёпке.

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"Основные резервы, судя по всему, оккупанты перебросили на другие направления, поскольку, по сообщениям российских пропагандистов, на Покровском направлении они штурмуют последними солдатами. Но мы отступаем, потому что у нас еще более уничтоженные подразделения, в которых мало и людей, и техники. Конечно, есть БПЛА, но война без пехоты не выигрывается", – отметил Николай Мельник.

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