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Прут со всех сил: стало известно, сколько километров россиянам осталось до Покровска

По информации Bild, россиянам осталось 13 километров до Покровска

сегодня, 12:17
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Кравцев Сергей

Российские войска на востоке уверенно приближаются к Покровску. На сегодняшний день до города противнику осталось 13 километров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bild". 

Прут со всех сил: стало известно, сколько километров россиянам осталось до Покровска

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, после взятия Авдеевки в феврале россияне стали наступать на северо-запад, и ближайшие крупный город на этом направлении – Покровск. Это важный для ВСУ логистический пункт, откуда открывается "дорога жизни" к Часовому Яру, а также снабжаются другие передовые части.

По данным эксперта Bild по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, если в начале года российские войска стояли в 38 км от Покровска, то сейчас они приблизились к городу на 13 км, взяв ещё два населённых пункта.

"Украинский фронт в Донецкой области продолжает крошиться: российские силы вторжения захватили [посёлок] Желанное и [село] Орловка и теперь находятся всего в 13 км к востоку от Покровска", — пишет Рёпке.

Читайте также на портале "Комментарии" — у российских захватчиков есть силы и способность продолжать наступление на востоке Украины, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

"Основные резервы, судя по всему, оккупанты перебросили на другие направления, поскольку, по сообщениям российских пропагандистов, на Покровском направлении они штурмуют последними солдатами. Но мы отступаем, потому что у нас еще более уничтоженные подразделения, в которых мало и людей, и техники. Конечно, есть БПЛА, но война без пехоты не выигрывается", – отметил Николай Мельник.

Также издание "Комментарии" сообщало – операция ВСУ в Курской области уже начала себя окупать: о чем идет речь.




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