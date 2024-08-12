Провокация россиян на ЗАЭС: вскрылась связь с Курской АЭС

Россияне своей провокацией на ЗАЭС пытаются создать иллюзию, что продвижение ВСУ угрожает Курской АЭС. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Эспрессо" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"Вчера, 11 августа, появилась информация, что на Запорожской АЭС пошел черный дым. Потом выяснилось, что эти события происходили где-то в километре от атомных блоков, а именно на градирне, которая является установкой для охлаждения воды. Эти градирни враг использует для хранения техники, боеприпасов и прочего, то есть для прикрытия своих военных возможностей. Действительно там были взрывы, сообщалось, что пошел черный дым, после чего и МАГАТЭ заволновалось, говоря, что это создает потенциальные риски безопасности", — отметил Сергей Згурец.

По его мнению, захватчики пытаются обвинить украинскую сторону в обстрелах, а это не соответствует действительности. Эксперт отметил, что создается впечатление, будто россияне специально сейчас раздувают тему атомных станций на фоне продвижения Сил обороны в Курской области.

"Чтобы каким-то образом потом сместить акценты на то, что продвижение украинских войск угрожает Курской АЭС. Пока игра не понятна, но тематика атомных станций сейчас выходит на первый план. Посмотрим, какие аргументы или историю россияне придумают дальше", — добавил Згурец.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Украина ожидает реакцию мира и Международного агентства по атомной энергии. Об этом у себя в Telegram заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира.

"Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности", — подчеркнул Владимир Зеленский.



