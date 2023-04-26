Противник назвал дату начала украинского контрнаступления

ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая, заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на росСМИ.

Бахмут

По мнению врага Украины Пригожина, которое приводят росСМИ, "наступление украинцев неизбежно". Сейчас его, говорит Пригожин, задерживает дождливая погода.

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"Что происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди. Второго мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они делать это на 9 Мая, чтобы "испортить праздник"? Может так, а может, не так", — сказал он. — "ВСУ готовы полностью — идти и резать фланги. Фланги наши никто не прикрывал".

По его словам, ЧВК "Вагнер" сейчас не обеспечено полностью снарядами.

- Нам нечем уничтожать артиллерию противника, — жалуется Пригожин.

Как отмечают эксперты, данное заявление может быть частью так называемого "тумана войны" — попыткой целенаправленной дезинформации со стороны противника.

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