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Противник назвал дату начала украинского контрнаступления

Противник заявляет, что ожидает начала украинского контрнаступления после окончания дождей - в начале мая

26 апреля 2023, 14:47
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Автор:

Константин Куликов

ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая,  заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на росСМИ.

Противник назвал дату начала украинского контрнаступления

Бахмут

По мнению врага Украины Пригожина, которое приводят росСМИ, "наступление украинцев неизбежно". Сейчас его, говорит Пригожин, задерживает дождливая погода.


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"Что происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди. Второго мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они делать это на 9 Мая, чтобы "испортить праздник"? Может так, а может, не так", — сказал он. — "ВСУ готовы полностью — идти и резать фланги. Фланги наши никто не прикрывал". 

По его словам, ЧВК "Вагнер" сейчас не обеспечено полностью снарядами.

- Нам нечем уничтожать артиллерию противника, — жалуется Пригожин.

Как отмечают эксперты, данное заявление может быть частью так называемого "тумана войны" — попыткой целенаправленной дезинформации со стороны противника.

Тем временем, СМИ получили секретные планы Кремля по контролю стран Балтии.

Стало известно, почему Запад "дозирует" поставки оружия Украине.

Быть ли однополым бракам: петиция в поддержку регистрации таких партнерств набрала 25 тыс. голосов.

Так, на сайте президента петиция в поддержку законопроекта о зарегистрированных партнерствах для однополых и разнополых пар набрала 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

"Пары, которые не хотят или не могут оформить брак, не имеют возможности получить такие же права, что и женатые. В частности, это касается однополых пар, среди которых — пары ЛГБТ военных", — говорится в петиции.



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