Стало известно, почему Запад "дозирует" поставки оружия Украине

Западные союзники поставляют Украине оружие дозированными партиями, чтобы избежать одномоментного разгрома России. Ограниченные поставки заставляют РФ задействовать весь свой военный потенциал, сжигая его без остатки в топке войны в Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, передают "Комментарии".

Американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси HIMARS

По его мнению, Запад стремится в этой войне полностью уничтожить военный потенциал РФ, чтобы потом в ходе переговоров Россия была бы "более сговорчива". При одномоментном разгроме сил РФ в Украине у России могут сохраниться военные силы, считает эксперт.

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"Дозировано дают оружие, чтобы не очень сильно ускорялась наша победа в этой войне, — говорит Жданов. — Я считаю, что у Соединенных штатов есть свой сценарий этой войны. Они, скорее всего, считают, что для того, чтобы максимально ослабить Россию в этой войне, надо дать ей максимум возможностей выставить на поле боя своего военного потенциала. Россия должна использовать его "на полную катушку", а мы должны все это перемолоть. Тогда на финишной черте у РФ не останется аргументов, чтобы противостоять Западу".

По мнению эксперта, осуществление этого плана обусловит очень слабую переговорную позицию РФ в будущем. Среди целей Запада относительно РФ, по мнению Жданова, "поставить Россию в рамки", "убрать с международного Олимпа", "поставить ее в разряд второстепенных стран".

- Но для этого ее надо максимально ослабить, что и делается на сегодняшний день, — говорит Жданов.

По мнению эксперта, РФ идет в русле этой замысла Запада, сжигая в Украине остатки своего военного потенциала.

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