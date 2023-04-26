Быть ли однополым бракам: петиция в поддержку регистрации таких партнерств набрала 25 тыс. голосов

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Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на портал электронных петиций.
Регистрация однополых отношений в Украине может стать законной
Авторы петиции просят овалить законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств", внесенный в парламент народной депутатом Инной Совсун.
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Как отмечают авторы, на сегодняшний день однополые партнеры не имеют возможности принять решение по лечению своего избранника, а если он погиб – они не в состоянии распоряжаться его телом, получить социальную защиту или наследство по льготным условиям, предусмотренным для семей военных или пострадавших от полномасштабной войны.
Авторы обращения просят Владимира Зеленского поддержать законопроект и обратиться в парламент с просьбой принять его.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — "Вульгарное зрелище" : Николай Басков публично поцеловал грудь известной блоггерки Российский певец, "натуральный блондин" Николай Басков публично опозорился на одной из вечеринок, куда артиста пригласили как гостя. Он "чмокнул" грудь известной блоггерши Виолетты Чикованы.
Напомним, "Комментарии" писали, — Импорта подсолнечного масла из Украины не будет: Еврокомиссия согласилась ввести запрет. Европейская комиссия дала согласие на запрет импорта украинского подсолнечного масла, в то же время выступив за сохранение его транзита.
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