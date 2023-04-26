logo

BTC/USD

28953.76

ETH/USD

1902.19

LTC/USD

88.99

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Быть ли однополым бракам: петиция в поддержку регистрации таких партнерств набрала 25 тыс. голосов
commentss НОВОСТИ Все новости

Быть ли однополым бракам: петиция в поддержку регистрации таких партнерств набрала 25 тыс. голосов

На сайте президента петиция в поддержку законопроекта о зарегистрированных партнерствах для однополых и разнополых пар набрала 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский

26 апреля 2023, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на портал электронных петиций.

Быть ли однополым бракам: петиция в поддержку регистрации таких партнерств набрала 25 тыс. голосов

Регистрация однополых отношений в Украине может стать законной

Авторы петиции просят овалить законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств", внесенный в парламент народной депутатом Инной Совсун.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Пары, которые не хотят или не могут оформить брак, не имеют возможности получить такие же права, что и женатые. В частности, это касается однополых пар, среди которых — пары ЛГБТ военных", — говорится в петиции.

Как отмечают авторы, на сегодняшний день однополые партнеры не имеют возможности принять решение по лечению своего избранника, а если он погиб – они не в состоянии распоряжаться его телом, получить социальную защиту или наследство по льготным условиям, предусмотренным для семей военных или пострадавших от полномасштабной войны.

"Цель этого проекта – создать в Украине институт регистрируемых партнерств, который будет доступен как для однополых, так и разнополых пар", – пишут в петиции.

Авторы обращения просят Владимира Зеленского поддержать законопроект и обратиться в парламент с просьбой принять его.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — "Вульгарное зрелище" : Николай Басков публично поцеловал грудь известной блоггерки Российский певец, "натуральный блондин" Николай Басков публично опозорился на одной из вечеринок, куда артиста пригласили как гостя. Он "чмокнул" грудь известной блоггерши Виолетты Чикованы.

Напомним, "Комментарии" писали, — Импорта подсолнечного масла из Украины не будет: Еврокомиссия согласилась ввести запрет. Европейская комиссия дала согласие на запрет импорта украинского подсолнечного масла, в то же время выступив за сохранение его транзита.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!