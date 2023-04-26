Быть ли однополым бракам: петиция в поддержку регистрации таких партнерств набрала 25 тыс. голосов

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на портал электронных петиций.

Регистрация однополых отношений в Украине может стать законной

Авторы петиции просят овалить законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств", внесенный в парламент народной депутатом Инной Совсун.

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"Пары, которые не хотят или не могут оформить брак, не имеют возможности получить такие же права, что и женатые. В частности, это касается однополых пар, среди которых — пары ЛГБТ военных", — говорится в петиции.

Как отмечают авторы, на сегодняшний день однополые партнеры не имеют возможности принять решение по лечению своего избранника, а если он погиб – они не в состоянии распоряжаться его телом, получить социальную защиту или наследство по льготным условиям, предусмотренным для семей военных или пострадавших от полномасштабной войны.

"Цель этого проекта – создать в Украине институт регистрируемых партнерств, который будет доступен как для однополых, так и разнополых пар", – пишут в петиции.

Авторы обращения просят Владимира Зеленского поддержать законопроект и обратиться в парламент с просьбой принять его.

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