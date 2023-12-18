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"Просто позор": украинская военная резко раскритиковала уклонистов

Находящаяся в серой зоне военная критикует уклонистов, которые избегают вручения повесток и не идут в военкоматы.

сегодня, 16:27
Автор:
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Slava Kot
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Украинская военнослужащая записала видео, в котором обратилась к уклонистам и призвала их идти в военкоматы. Военная назвала уклонистов "мамиными бубочками" и добавила, что ей стыдно за них.

"Просто позор": украинская военная резко раскритиковала уклонистов

Украинская военная раскритиковала уклонистов от мобилизации

24-летняя украинская военная из поселка Немецкая Мокра на Закарпатье возмутилась сообщениями в чатах местного сообщества, где публикуют информацию о месте раздачи повесток от работников ТЦК. В результате военная записала и опубликовала видео в местном Viber-сообществе для уклонистов.

"Мне так стыдно за вас всех. Вы — "мамины цветочки", уклонисты. Вам не стыдно? Станьте на военный учет. Просто так вас в окопы никто не отправит завтра в Бахмутский район", — говорит военная.

Девушка рассказала, что, несмотря на то, что она не была военнообязанной, однако сейчас находится в серой зоне, на войне, и раскритиковала мужчин за нежелание стать на учет в военкомат.

"Почему я в свои 24 должна нахожусь на войне, а вы, "мамины бубочки", только думаете о том, как бы увернуться? Капец, как мне за вас стыдно. Просто позор", — сказала военная.

Ранее портал "Комментарии" сообщали о Валерии Залужном, который рассказал, нужно ли усиливать мобилизацию в Украине. Главнокомандующий также прокомментировал ситуацию с рекрутингом для армии и раскритиковал увольнение областных руководителей военкоматов.

Также "Комментарии" писали об усилении мобилизации в двух украинских городах, где создали мобильные группы и начали ходить по квартирам в поисках уклонистов, чтобы вручать им повестки. Группы состоят из представителей ТЦК, городской стражи и полиции.



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